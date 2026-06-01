Come vestirsi per un matrimonio civile: gli outfit da invitata che lasciano il segno

Dai pois rétro sfoggiati dall'Infanta Elena alle nozze di Theodora di Grecia nel 2024, fino all'abito ciclamino firmato Alexander McQueen per il matrimonio di Eugenia di York nel 2018, ecco che funzionano sempre e rappresentano l'ancora di salvezza per chi si trova oggi alle prese con la difficile scelta dell'outfit da invitata ideale.

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