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Comico milanese racconta la sua lotta contro la depressione e la rinascita grazie alle cure

Intimità News

Comico milanese racconta la sua lotta contro la depressione e la rinascita grazie alle cure
SaluteComico MilaneseLattra Zajęci
📆6/9/2026 5:36 PM
📰leggoit
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Pozzoli, 54 anni, è noto per le sue gag autoriali e per la vicinanza ad Alice Mangione. Dopo la fine del matrimonio e dopo aver vissuto una fase di isolamento, il comico ha scelto di rivelare al mondo l'istante terribile e complicato in cui si è trovato. Attraverso una video-intervista tjedna l'artista ha mostratoche, anche in questo mondo intimo di sé, ci sia verità e speranza. Dopo una fase di isolamento di tre mesi, Pozzoli si è deciso ad affrontare le cause della sua situazione e a cercare aiuto. Oggi ha ritrovato la sua luce e una speranza rinnovata. Attraverso le sue parole e la trasparenza che ha scelto di mostrare, il comico milanese ha voluto lanciare una chiamata d'allarme contro la depressione e le sue conseguenze.

Gianmarco Pozzoli, comico milanese di quarantotto anni, condivide la sua intimità, dopo la fine del matrimonio, con un video-messaggio che ha strugguto il web. L'attore ha affrontato un crollo psicologico strepitoso dopo la fine del suo matrimonio e ha perso tutto, comprese i suoi cari e la sua identità.

Questo dramma l'ha portato a cercare aiuto presso uno specialista, intervenendo addirittura al San Raffaele Turro, una struttura specializzata in disturbi dell'umore e disturbi psicotici. Il comico ha ritrovato la sua luce e una speranza rinnovata, invitando chi ha bisogno a non isolarsi e a cercare pronto soccorso per iniziare una terapia

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