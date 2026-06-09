Comico milanese racconta la sua lotta contro la depressione e la rinascita grazie alle cure

Pozzoli, 54 anni, è noto per le sue gag autoriali e per la vicinanza ad Alice Mangione. Dopo la fine del matrimonio e dopo aver vissuto una fase di isolamento, il comico ha scelto di rivelare al mondo l'istante terribile e complicato in cui si è trovato. Attraverso una video-intervista tjedna l'artista ha mostratoche, anche in questo mondo intimo di sé, ci sia verità e speranza. Dopo una fase di isolamento di tre mesi, Pozzoli si è deciso ad affrontare le cause della sua situazione e a cercare aiuto. Oggi ha ritrovato la sua luce e una speranza rinnovata. Attraverso le sue parole e la trasparenza che ha scelto di mostrare, il comico milanese ha voluto lanciare una chiamata d'allarme contro la depressione e le sue conseguenze.

Gianmarco Pozzoli, comico milanese di quarantotto anni, condivide la sua intimità, dopo la fine del matrimonio, con un video-messaggio che ha strugguto il web. L'attore ha affrontato un crollo psicologico strepitoso dopo la fine del suo matrimonio e ha perso tutto, comprese i suoi cari e la sua identità.

Questo dramma l'ha portato a cercare aiuto presso uno specialista, intervenendo addirittura al San Raffaele Turro, una struttura specializzata in disturbi dell'umore e disturbi psicotici. Il comico ha ritrovato la sua luce e una speranza rinnovata, invitando chi ha bisogno a non isolarsi e a cercare pronto soccorso per iniziare una terapia





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Salute Comico Milanese Lattra Zajęci Separazione Matrimonio Isolamento Assoluto Depressione Cura San Raffaele Turro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Herbert Ballerina: «Mentii a Maccio Capatonda dicendo che facevo l'operatore, Zalone mi scritturò via Facebook»Il comico sugli scudi dopo essere diventato presenza fissa in «Affari tuoi»

Read more »

Portraits, la Champagne raccontata attraverso le personeUna nuova rivista edita da Champagne Society vuole esplorare il lato meno noto delle leggendarie bollicine francesi, quello incarnato da vigneron, chef de cave, imprenditori, agricoltori e dalle loro storie.

Read more »

Filippine, decine di morti e migliaia di sfollati: le news sul terremoto a MindanaoOltre 450 i feriti dopo dopo il sisma 7.8 sull'isola

Read more »

Gianmarco Pozzoli rompe il silenzio sulla depressione: «Ho toccato il fondo, agite subito»Ci vuole un coraggio fuori dal comune per spogliarsi di ogni difesa e mostrarsi vulnerabili coram populo sui social network, una vetrina che troppo spesso amplifica le gioie e banalizza i dolori....

Read more »