Un dj e autore italiano si è espresso in merito alle parole di Francesco De Gregori riguardo alla posizione dei personaggi dello spettacolo riguardo a questioni internazionali. Michele Rech ha espresso la sua soddisfazione per queste parole e poi ha proseguito a sottolineare come una presunzione possa portare a conseguenze dannose per la causa stessa. [P2,250] Rech ha poi discussa l'arresto di un uomo accusato di maltrattamenti e una dichiarazione dell'artista Tiziano Ferro riguardo al suo entorno famigliare e sui social media.

Michele Rech, dj e autore, ha risposto alle richieste di chiarimenti dell'artista Francesco De Gregori riguardo alle posizioni prese in merito a questioni internazionali da personaggi dello spettacolo.

[P1,250] Michele Rech si è espresso positivamente alle parole di De Gregori e poi ha proseguito a sottolineare la negligenza di chi usa la propria visibilità per farglielo fare senza il consenso della persona in questione e senza potersi alzare dalla situazione. [P2,250] Ad esempio, parlando di Beatrice morta a 2 anni, Rech ha osservato che le foto e i video in cui la bambina veniva costretta a fumare dopo le molestie sapevano essere raccapriccianti e dannosi, tanto che gerge si era ritirate.

[P3,250] Inoltre, ha parlato dell'arresto di Manuel Iannuzzi, ex compagno di Estate, accusato di maltrattamenti alla bimba di 2 anni, e della controverssa dichiarazione di Tiziano Ferro riguardo alla famiglia e il supporto sui social. [P4,250] Infine, ha parlato dello spettro di causa legata ai colpi di calore di Roma e ai possibili effetti sui prossimi eventi e ditemukan morti provocati da piogge intense





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