Commerzbank, adesioni Ops UniCredit al 10,95%, con derivati esposizione al 54,13%

UniCredit ha registrato un lieve aumento delle adesioni all'Ops su Commerzbank, con il 10,95% del capitale consegnato. L'esposizione totale, inclusi derivati, raggiunge il 54,13%. L'obiettivo è superare il 30%.

L'offerta pubblica di scambio ( Ops ) lanciata da UniCredit su Commerzbank ha registrato un lieve incremento nelle adesioni. Secondo gli ultimi dati, alla vigilia della scadenza dell'operazione (salvo eventuale riapertura dei termini), sono state consegnate azioni corrispondenti al 10,95% del capitale sociale della banca tedesca, rispetto al 10,91% del giorno precedente.

In termini di diritti di voto, considerando le azioni proprie detenute da Commerzbank, la percentuale sale all'11,42%. L'obiettivo dichiarato da UniCredit è quello di superare la soglia del 30% del capitale di Commerzbank, un traguardo che appare ancora lontano ma che potrebbe essere raggiunto grazie alla combinazione di azioni fisiche e derivati. L'esposizione complessiva di UniCredit verso Commerzbank, includendo sia le partecipazioni dirette che quelle indirette tramite strumenti derivati, raggiunge il 54,13% del capitale (56,47% dei diritti di voto).

Nel dettaglio, la banca italiana detiene già direttamente il 26,77% del capitale (27,93% dei diritti di voto). A questo si aggiunge un 3,22% (3,36% dei diritti di voto) attraverso un derivato con regolamento a consegna fisica, e un ulteriore 13,19% (13,76% dei diritti di voto) legato a derivati con regolamento esclusivamente in contanti. Questi strumenti finanziari consentono a UniCredit di ampliare la propria influenza senza dover acquistare immediatamente tutte le azioni sottostanti.

Analizzando esclusivamente le azioni fisiche già in possesso di UniCredit e quelle ottenute tramite l'Ops, la quota raggiunta è del 37,72%. Se si aggiunge anche il derivato con regolamento fisico, la percentuale sale al 40,94%. Resta invariata la posizione relativa ai derivati cash-settled, che non comportano trasferimento di titoli ma solo differenziali in denaro.

L'operazione di UniCredit su Commerzbank rappresenta uno dei più significativi tentativi di consolidamento nel settore bancario europeo degli ultimi anni, con implicazioni per il mercato tedesco e per gli equilibri competitivi. La scadenza dell'Ops è prevista tra una settimana, ma non è esclusa una riapertura dei termini qualora l'adesione non raggiungesse i livelli sperati





sole24ore / 🏆 1. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Commerzbank Unicredit Ops Adesioni Derivati

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

UniCredit più forte in Commerz: con l’Ops sale al 37,68%Considerando i derivati, la quota potenziale complessiva arriva al 54,09%. Dura presa di posizione contro le insinuazioni della banca tedesca

Read more »

Unicredit sale al 54% di Commerzbank e ribatte alle accuse sulla trasparenzaUniCredit alza ulteriormente la propria presenza in Commerzbank complessiva al 54% e risponde alle accuse avanzate dall'istituto tedesco sul modo in cui vengono comunicate al mercato le...

Read more »

Risiko bancario: Intesa Sanpaolo e UniCredit in sfida per la leadership europeaIntesa Sanpaolo e UniCredit dominano la scena bancaria europea con profitti record e strategie opposte, tra acquisizioni in Italia e Germania, puntando a rafforzare il settore creditizio continentale.

Read more »

Tutti gli occhi su Unicredit (e Delfin)Perché l’operazione di Intesa Sanpaolo riscrive i rapporti tra Andrea Orcel e Francesco Milleri

Read more »