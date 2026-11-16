Commissariamento Revolut Italia: Guardia di Finanza blocca operatività banca digitale

La Guardia di Finanza ha disposto il commissariamento della sede italiana di Revolut per gravi carenze antimafia e oltre un milione di violazioni normative.

La Guardia di Finanza ha imposto misure straordinarie sulla succursale italiana di Revolut, il principale istituto bancario digitale operante in Italia. L'ordine di commissariamento scatta con effetto immediato in base alla delega della procura di Milano, guidata dal procuratore capo Marcello Viola. Il provvedimento è stato emanato dopo la pronuncia ufficiale della sezione autonoma misure di prevenzione del Tribunale di Milano, confermando la gravità delle irregolarità riscontrate.

Verifiche antimafia e carenze sistematiche

La misura amministrativa è stata attivata al termine di un'inchiesta complessa coordinata dal pubblico ministero Paolo Storari. Le indagini del nucleo di Polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle hanno documentato l'assenza di presidi adeguati contro il riciclaggio. Gli investigatori si sono concentrati sui flussi finanziari legati a soggetti già indagati o condannati per delitti gravi, inclusi riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori con aggravante mafiosa.

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Un milione di violazioni normative accertate

Le risultanze operative hanno evidenziato criticità documentali estese e strutturali presso la filiale lombarda dell'istituto lituano. I verificatori hanno contestato oltre un milione di violazioni relative all'inadempienza degli obblighi di legge. Le infrazioni riguardano principalmente l'adeguata verifica della clientela e la corretta conservazione dei dati personali e contrattuali.

Si aggiungono a queste contestazioni sistematiche segnalazioni di omessa comunicazione di operazioni sospette alle autorità competenti. Le verifiche hanno evidenziato come la banca non abbia garantito i livelli di controllo richiesti dalla normativa nazionale.

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Il ruolo dell'inchiesta per frode fiscale

Un secondo filone indiziario ha rafforzato le accuse contro la piattaforma digitale. L'indagine deriva da un procedimento penale per frode fiscale già pendente davanti ai magistrati milanesi. Dai documenti acquisiti è emerso l'uso strumentale dei rapporti di conto corrente accesi su Revolut.

Tali strumenti finanziari sono stati impiegati per portare a termine i reati tributari contestati agli indagati. L'utilizzo della piattaforma ha facilitato le manovre illegali, confermando la necessità di un intervento correttivo urgente.

Impatto sul mercato e prossimi passi

Questa decisione segna un punto di svolta nella vigilanza sui servizi finanziari digitali in Italia. La Banca d'Italia e le autorità di mercato monitoreranno da vicino la transizione gestionale. Revolut rimane l'istituto più popolare tra i giovani, ma la fiducia è compromessa dai nuovi accertamenti.

Il commissariamento garantisce la continuità dei servizi essenziali durante la revisione dei controlli interni. La procura di Milano valuterà eventuali richieste di arresto o misure cautelari per i responsabili delle violazioni.