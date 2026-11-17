Il Tribunale di Milano nomina un amministratore giudiziario per Revolut Italia per inadeguatezza antiriciclaggio. Ecco i dettagli dell'ordine e le implicazioni.

Il Tribunale di Milano ha disposto l'applicazione di un anno di amministrazione giudiziaria per le attività italiane di Revolut. Questa decisione deriva da una richiesta formale della Procura di Milano e si basa su accertamenti specifici condotti dalla Guardia di Finanza. L'obiettivo dichiarato delle autorità giudiziarie è quello di potenziare i controlli interni sulla prevenzione del riciclaggio di denaro. La misura comporterà la nomina di amministratori chiamati ad affiancare i vertici attuali nei processi di verifica, senza però sostituirli nella gestione quotidiana dell'azienda. Questo intervento segna un punto di svolta significativo nella regolamentazione dei servizi finanziari digitali operanti nel Paese.

Dettagli dell'Intervento e Motivazioni Legali

Revolut, gruppo fintech nato nel Regno Unito nel 2015, ha ricevuto questa sanzione straordinaria a causa di quelle che gli inquirenti definiscono un'inadeguatezza dei controlli antiriciclaggio interni. Secondo l'accusa, questa carenza strutturale avrebbe consentito a soggetti già indagati o condannati per gravi reati di movimentare milioni di euro senza le necessarie segnalazioni alle autorità competenti. La misura cautelare colpisce specificamente le operazioni condotte attraverso la filiale italiana, dove l'azienda ha registrato una crescita straordinaria. L'intervento mira a ristabilire standard di compliance ritenuti insufficienti dalle autorità competenti, proteggendo l'integrità del sistema finanziario nazionale.

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Posizioni delle Autorità e Ruoli Istituzionali

La Banca d'Italia era già a conoscenza, sin dal 2024, di alcune iniziative giudiziarie contro individui che hanno agito sui conti di Revolut. Prima di questo intervento, la stessa Banca d'Italia ha sottoposto Revolut a una serie di ispezioni approfondite per verificare la conformità alle normative vigenti. Tuttavia, la Procura di Milano ha scelto di agire direttamente, utilizzando poteri speciali offerti dal Codice antimafia. Questo approccio ha sollevato dibattiti sul rispetto delle competenze istituzionali, poiché la vigilanza bancaria e antiriciclaggio spetta tradizionalmente alla Banca d'Italia. La presenza di Paolo Storari, pubblico ministero che ha seguito le indagini, sottolinea la centralità della Procura milanese in queste operazioni di sorveglianza finanziaria.

Impatto Reale sul Settore e Prospettive Future

L'impatto di questa decisione si estende oltre la singola azienda, toccando milioni di utenti italiani che utilizzano i servizi fintech. Revolut è diventata la terza banca in Italia per numero di clienti, contando sei milioni di utenti, di cui il 60 per cento ha meno di 35 anni. L'amministrazione giudiziaria potrebbe introdurre nuove procedure di verifica per tutti i clienti, rallentando potenzialmente le operazioni transazionali o richiedendo documentazione aggiuntiva. Gli analisti osservano che questo caso potrebbe influenzare la fiducia degli investitori nel settore fintech europeo. Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere come Revolut adatterà le sue operazioni per soddisfare i nuovi requisiti imposti dall'amministratore giudiziario.

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Analisi Comparativa con Precedenti Milano

Questa misura non avviene nel vuoto, ma si inserisce in una tendenza di lungo corso della Procura di Milano nota per interventi aggressivi in settori diversificati. Il pubblico ministero Paolo Storari ha già guidato inchieste su numerose società come Dhl, Esselunga, Carrefour, GlS, Brt, Uber, Securitalia, Lidl, Gxo, Amazon, FedEx, Armani, Dior, Alviero Martini e Tod's. Queste azioni spesso hanno portato a richieste di commissariamento o misure cautelari contro aziende coinvolte in indagini su appalti, lavoro e filiere produttive. L'approccio della Procura sembra riflettere un desiderio di assumere un ruolo di moralizzatore pubblico, talvolta oltrepassando i confini tradizionali della legalità per perseguire standard di moralità. Questa filosofia giudiziaria è stata precedentemente criticata, in particolare nel caso delle inchieste urbanistiche a Milano, dove le decisioni sono state basate su principi etici piuttosto che strettamente legali.

Conseguenze per la Vigilanza Finanziaria

L'intervento del Tribunale di Milano rappresenta un precedente significativo per la futura regolamentazione dei servizi finanziari digitali in Europa. L'azione congiunta tra Procura e Guardia di Finanza evidenzia una maggiore attenzione alla trasparenza delle operazioni transazionali nelle piattaforme fintech. Gli esperti suggeriscono che Revolut dovrà rivedere radicalmente i suoi protocolli di conformità per evitare ulteriori interventi giudiziari. La comunità finanziaria osserva con attenzione lo sviluppo di questo caso, in quanto potrebbe stabilire un nuovo standard per l'applicazione delle normative antiriciclaggio. La situazione rimane fluida e il ruolo della Banca d'Italia nel supervisionare l'attuazione di queste misure sarà determinante per il futuro operativo dell'azienda nel mercato italiano.