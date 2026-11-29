La Commissione Antimafia guidata da Chiara Colosimo è al centro delle critiche: le commissioni parlamentari d'inchiesta rischiano di trasformarsi in tribunali paralleli.

La Commissione Antimafia, guidata da Chiara Colosimo, è al centro di un dibattito sul ruolo delle commissioni parlamentari d'inchiesta, organi che secondo un commento pubblicato su questo giornale rischiano di trasformarsi in tribunali paralleli. Il caso più recente riguarda le inchieste della Procura di Caltanissetta sul filone mafia-appalti, indicato come possibile concausa della strage di via D'Amelio.

Le commissioni parlamentari d'inchiesta, da sempre definite organi poco maneggevoli e a volte manipolabili, sono ormai percepite come occasioni di gogna e di vendette politiche. Il testo richiama il racconto La panne di Friedrich Dürrenmatt, scritto settant'anni fa, in cui alcuni ex giudici processano per gioco un commesso viaggiatore rimasto in panne con l'auto.

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Commissione Antimafia e strage di via D'Amelio

La Commissione Antimafia, guidata da Chiara Colosimo, è stata trascinata fin dall'inizio della legislatura in un tifo pregiudiziale, secondo la definizione di Walter Verini, favorevole alle inchieste della Procura di Caltanissetta.

Secondo il commento, una parte della destra avrebbe visto nell'inchiesta di Caltanissetta un modo per spazzare via i veleni della pista nera su via D'Amelio. La stessa lettura attribuisce all'indagine anche l'obiettivo di screditare alcuni magistrati e parlamentari grillini.

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Nel 2023 Chiara Colosimo aveva garantito di voler evitare proprio la gogna tardiva, lo show e l'antimafia d'avanspettacolo. Il commento sostiene però che la commissione sia diventata proprio ciò che la destra aveva sempre criticato, cioè un megafono di una procura e un tassello della gogna.

Commissione Covid e commissione banche venete

Lo stesso schema, secondo il testo, si ripete con la commissione Covid, il cui titolo ufficiale è molto lungo e burocratico e riguarda la gestione dell'emergenza sanitaria causata dal virus Sars-CoV-2. Il commento osserva che la complessità della denominazione è spia di scarsa lucidità.

Dinamiche analoghe si sono viste con la commissione sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, competente sul fallimento delle banche venete, nelle due scorse legislature. Ora accade lo stesso con la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Secondo l'analisi, queste commissioni offrono l'occasione per regolamenti di conti tra maggioranze e opposizioni, e tra procure e fazioni della magistratura, spesso difficili da decifrare. Il risultato è un processo parallelo che segue sempre uno schema ricorrente.

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Tribunali paralleli e precedenti nelle commissioni d'inchiesta

Il commento sostiene che il tribunale parallelo, spesso più dilettantesco di quello immaginato da Dürrenmatt, finisce per dare la linea perfino al lavoro dei magistrati, o per sostituirsi ad esso. Il fenomeno non è quindi nuovo, ma ha una storia lunga.

Il riferimento a Kafka riguarda il caso di Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone, e il magistrato Nello Rossi ha osservato che nel libro Il processo il processo non c'è. Il processo fuori dalle aule, sottolinea il testo, colpisce più di una vera condanna.

Già dieci anni fa Giuseppe Sottile, sempre su questo giornale, descriveva con disincanto il Circolo Pickwick di palazzo San Macuto, il luogo che ospita queste riunioni dal 1962.