La Commissione Antimafia affronta le conseguenze del suicidio di Gianni De Gennaro e le divisioni sul rapporto finale Mafia-Appalti, con l'opposizione che chiede accesso completo agli atti.

La Commissione Antimafia del Parlamento italiano si trova al centro di una tempesta politica a seguito del suicidio di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia. Il nervosismo ha travolto i partiti di destra, in particolare Fratelli d'Italia, che devono gestire le prossime sedute dell'ufficio di presidenza in un clima di estrema prudenza. La posizione ufficiale del partito di Giorgia Meloni rimane netta: si intende mantenere distinti i due fronti narrativi. Da un lato c'è l'approfondimento del dossier Mafia-Appalti, legato alla strage di via D'Amelio del 1992. Dall'altro, il presunto coinvolgimento dell'ex capo della Polizia nelle indagini per depistaggio.

Doppio binario investigativo e gestione dei fascicoli

Il nodo cruciale della questione risiede nella sovrapposizione dei casi gestiti dagli stessi magistrati di Caltanissetta. Entrambi i fascicoli, quello sulla 'Mafia-Appalti' e quello sul suicidio di De Gennaro, sono stati aperti dal procuratore della Repubblica, Salvatore De Luca. De Gennaro si è tolto la vita sabato 21 novembre, subito dopo la notizia dell'apertura di un'indagine che lo riguardava direttamente. La chiusura del testo sulla relazione finale riguardante il filone 'Mafia-Appalti' era stata inizialmente programmata per un periodo che andava dall'inizio di dicembre fino all'avvicinarsi del Natale.

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Tuttavia, la scomparsa di De Gennaro rende probabile un slittamento delle scadenze. Non tutti i membri di Fratelli d'Italia condividono l'idea di affrettare i tempi. Alcuni esponenti del partito di Giorgia Meloni propongono di chiudere rapidamente la relazione per isolare il caso 'Mafia-Appalti' dal 'caso De Gennaro'. L'obiettivo strategico è presentare alla Camera il dossier che riguardava Paolo Borsellino e l'inchiesta archiviata poco prima della sua uccisione, separandolo nettamente dalle vicende penali che hanno portato al suicidio dell'ex capo della Polizia.

La posizione di Chiara Colosimo e le critiche dell'opposizione

Chiara Colosimo, presidente della Commissione Antimafia e vicina a Giorgia Meloni, si è trincerata in un silenzio assordante dopo essere stata sentita dai membri dell'opposizione. La presidente, che ha sempre cercato di associare la sua figura all'immagine di Paolo Borsellino, non ha fornito commenti alla stampa,attendendo probabilmente la seduta di martedì prossimo. La sinistra ha criticato duramente il modo in cui Colosimo ha gestito la commissione, definendo necessario un cambiamento d'approccio. Debora Serracchiani, esponente del Partito Democratico, ha tuonato contro l'utilizzo della commissione come una clava politica contro chi la pensa diversamente.

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L'opposizione, comprendente Partito Democratico, Cinque Stelle e Azione-Viviamo Europei, ha denunciato un clima considerato tossico all'interno della commissione a trazione Fratelli d'Italia. I gruppi di opposizione stanno conducendo interlocuzioni incrociate per definire una linea comune. La richiesta principale che sta emergendo è un accesso completo e totale a tutti gli atti della commissione. Tra i documenti richiesti vi sono le due lettere lasciate da Gianni De Gennaro prima del suicidio, come riferito dal Corriere della Sera.

Le lettere del ex capo della Polizia e le richieste di accesso

Le due missive di De Gennaro rappresentano un punto di attenzione centrale per l'opposizione. Una lettera è indirizzata specificamente al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. L'altra è aperta, destinata a chi vorrà pubblicarla, e potrebbe contenere elementi rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Il campo largo dell'opposizione si aspetta collaborazione da parte della maggioranza per garantire l'accesso a questi documenti. Tale collaborazione dovrebbe essere garantita salvo le esigenze di segretezza delle indagini, che però dipendono esclusivamente dalla magistratura e non dalla commissione parlamentare.

Oltre all'accesso agli atti, l'opposizione sta valutando la richiesta di un'ulteriore audizione di Salvatore De Luca. Dal Movimento 5 Stelle si segnala tuttavia una certa cautela. Non vi è una volontà ferma di chiedere un nuovo confronto con il procuratore a prescindere, dato che De Luca è già stato ascoltato per ore e ore nella sala 406 del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta. La strategia attuale prevede di leggere tutte le carte prima di valutare se De Luca abbia nuovi elementi da portare in commissione.

Tensioni interne al centrodestra e scenari futuri

Nonostante le apparenze, il centrodestra non è completamente unito sulla gestione della crisi. Maurizio Gasparri, che siede in commissione per Forza Italia, ha ribadito la necessità di andare avanti con la relazione su 'Mafia-Appalti', considerando prematuro discutere di vicende ancora in corso. Alcuni pezzi dell'opposizione puntano il dito verso un presunto imbarazzo della destra, notando come il centrodestra abbia sostenuto a viso aperto le ricostruzioni della procura di Caltanissetta prima che queste si trasformassero in sentenze definitive. Fratelli d'Italia, che ha sempre raccontato di essere entrata in politica dopo la morte di Borsellino, aveva preso impegni con la famiglia per riaprire il dossier in Parlamento.

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La situazione è tesa anche a Palazzo Chigi, dove si monitora l'evolversi della vicenda con grande attenzione. Giorgia Meloni ha mostrato interesse per il caso, e il primo a esprimersi pubblicamente sulla morte di De Gennaro è stato Alfredo Mantovano, sottosegretario fidatissimo ed ex magistrato. Dall'interno di Fratelli d'Italia si comunica unità di vedute, ma sono in corso intensi contatti con tutti i partiti del centrodestra. Per l'opposizione, invece, rimane la sfida di coordinare una risposta efficace che scuota la commissione e garantiscga trasparenza, in attesa della seduta di martedì alle ore 13.