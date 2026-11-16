Commissione Elettorale Indiana sotto accusa: 130 milioni esclusi dalle liste

La verifica delle liste elettorali in India esclude 130 milioni di elettori. Le opposizioni accusano il CEC Gyanesh Kumar di favorire il BJP. Dettagli su procedure e reclami.

Una massiccia iniziativa governativa per verificare l'idoneità al voto di circa un miliardo di cittadini indiani ha messo la Commissione Elettorale India na sotto un forte scrutinio pubblico. Il processo, iniziato lo scorso anno nello stato orientale del Bihar, ha interessato ormai la maggior parte degli Stati indiani, ma ha sollevato gravi preoccupazioni sulla sua imparzialità e trasparenza.

Esclusioni massive e accuse di partigianeria

La revisione delle liste elettorali ha portato all'esclusione di circa 130 milioni di persone dalla prima lista provvisoria. Questi cittadini sono ora tenuti a dimostrare i propri titoli per poter essere iscritti nuovamente. Secondo i dati della Commissione, circa 6,5 milioni di elettori sono stati esclusi dalla lista provvisoria durante il processo di revisione nello Stato del Bihar lo scorso anno.

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I partiti dell'opposizione, tra cui il Congresso Nazionale Indiano, accusano il Commissario Elettorale Capo Gyanesh Kumar di parzialità. Le opposizioni sostengono che il processo favorisca il Partito del Popolo Bharatiya (BJP) guidato dal Primo Ministro Giovanni Narendra Modi. Il corpo elettorale e il BJP hanno respinto categoricamente tali accuse di manipolazione.

Divise interne e rapporti del Indian Express

Un rapporto pubblicato nel settembre scorso dal quotidiano Indian Express ha rivelato divisioni interne alla Commissione Elettorale Indiana (ECI). Il report sosteneva che due alti commissari elettorali avevano espresso preoccupazioni riguardo alle liste e alle procedure di registrazione almeno quattordici volte in dieci mesi, ma le loro obiezioni furono ignorate.

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L'ECI ha dichiarato che tutte le sue decisioni sono legali e che opinioni diverse all'interno della commissione non sono insolite. Tuttavia, il rapporto ha scatenato proteste diffuse il mese scorso, organizzate da gruppi di opposizione, organizzazioni studentesche e il Cockroach Janta Party, guidato dai giovani, che hanno chiesto le dimissioni di Kumar.

Controlli della Corte Suprema e nuove procedure

La Corte Suprema dell'India ha espresso preoccupazione per la situazione. Secondo i media locali, gli avvisi inviati ad alcuni elettori per dimostrare la loro eleggibilità sembravano essere "generati da macchine" senza alcun intervento umano. L'ECI afferma che i nomi vengono rimossi solo in casi specifici, come decesso, duplicazione, trasferimento o impossibilità di rintracciare l'elettore.

Gli ufficiali sono tenuti a registrare motivi dettagliati per ogni cancellazione. Le persone i cui nomi non compaiono nelle liste provvisorie possono richiedere l'inclusione prima della pubblicazione delle liste finali. Inoltre, è possibile presentare appelli se queste richieste vengono negate, un passaggio necessario per partecipare alle elezioni future.

Impatto elettorale futuro nello Stato di Uttar Pradesh

Almeno sette Stati indiani terranno elezioni il prossimo anno, tra cui l'Uttar Pradesh, considerato uno Stato indicatore nella politica nazionale. La verifica in Uttar Pradesh è iniziata nell'ottobre 2025 e ha portato alla cancellazione del tredici percento dei nomi, secondo i rapporti dei media locali.

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Le opposizioni sostengono che cancellazioni arbitrarie e lunghi processi di appello abbiano impedito a milioni di elettori nel Bihar e nel West Bengal di votare. Temono che queste pratiche possano essere utilizzate come armi politiche in future elezioni. Il corpo elettorale, di fronte alle critiche, ha annunciato modifiche al processo, tra cui visite domiciliari per raccogliere documenti.

Difesa istituzionale e prossimi sviluppi

L'ECI si è difesa delle accuse di bias politico, anche durante una rara conferenza stampa dello scorso anno tenuta da Kumar. In quell'occasione, il Commissario ha chiesto alle opposizioni di presentare le loro accuse sotto giuramento. A seguito del rapporto del quotidiano, la commissione ha anche esteso le scadenze per la verifica finale in alcuni Stati.

Questi nuovi provvedimenti includono l'invio di ufficiali a domicilio per raccogliere i documenti di verifica necessari. Nonostante le modifiche e le rassicurazioni, la pressione sull'organo elettorale rimane alta. Il sistema dovrà dimostrare la sua capacità di gestire reclami complessi senza compromettere l'integrità del processo democratico indiano.