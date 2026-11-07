Commissione Emanuela Orlandi: audizioni cruciali per la verità sul rapimento

Giovanni Falcone e la Commissione approfondiscono il caso. Il 12 novembre 2026 si sentono Daniela Marzari e il perito Arcuri per ricostruire il contesto e le voci telefoniche.

La Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi riapre i battenti con una seduta dal forte impatto investigativo, programmata per giovedì 12 novembre. L'obiettivo principale è esaminare due aspetti complementari e decisivi del mistero che avvolge la giovane vaticana scomparsa il 22 giugno 1983: il retroterra umano e scolastico dell'adolescente e la validità tecnica della principale ipotesi accusatoria, quella che punta l'indice verso il fotografo romano Marco Accetti.

La testimonianza di Daniela Marzari

Alle ore 13:30 prenderà la parola Daniela Marzari, amica e compagna di classe di Emanuela Orlandi al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma. La sua deposizione sarà fondamentale per i commissari, poiché mira a ricomporre il puzzle dei mesi immediatamente precedenti la sparizione. Marzari è chiamata a descrivere la routine quotidiana, le confidenze confidenziali e il clima generale che si respirava nell'istituto educativo, analizzando la presenza di figure insolite o comportamenti anomali che potrebbero aver influito sul cerchio di amicizie della giovane.

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Questa fase uditiva permette di contestualizzare la vita della quindicenne in un'epoca cruciale, andando oltre i semplici dati anagrafici per comprendere le dinamiche sociali che la circondavano. Le informazioni raccolte da Marzari serviranno a validare o meno le ricostruzioni storiche fino ad oggi elaborate, offrendo una prospettiva diretta e personale su un periodo che rimane avvolto dal silenzio e dalle speculazioni.

L'analisi bioacustica di Marco Salvatore Arcuri

A seguire, alle ore 15:30, la Commissione ascolterà le opinioni del perito fonico e ingegnere informatico Marco Salvatore Arcuri. Arcuri è la figura chiave che ha introdotto tecnologie di intelligenza artificiale nella rianalisi delle storiche registrazioni foniche del caso. Il suo lavoro ha confrontato il timbro vocale di Marco Accetti, che si autoaccusò del sequestro nel 2013, con le vecchie tape delle telefonate di 'l'Americano' e 'Mario' inviate alla famiglia Orlandi e ai media negli anni Ottanta.

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I risultati di questa perizia tecnica hanno mostrato indici di compatibilità biometrica notevolmente elevati tra i campioni vocali analizzati. Questa scoperta ha riaperto il filone d'indagine più controverso della storia giudiziaria italiana, trasformando un'ipotesi basata su dichiarazioni in un potenziale supporto scientifico. L'intervento di Arcuri mira a spiegare i meccanismi tecnici che hanno portato a queste conclusioni, offrendo alla Commissione gli strumenti necessari per valutare la solidità di questa pista.

Intersezione tra memoria e scienza

L'incrocio tra la memoria storica delle testimoni vicine a Emanuela e l'analisi bioacustica del segnale audio permetterà alla Commissione di verificare la solidità della pista Accetti in modo integrato. I parlamentari intendono valutare se i risultati emersi dalla perizia fonica trovino reale riscontro nelle carte dell'epoca, oppure se la narrazione dell'autoaccusatore nasconda altre verità sul mistero della scomparsa della cittadina vaticana.

Questa sessione di audizioni rappresenta un momento di svolta per le indagini, poiché unisce il testimonial diretto del contesto sociale al dato scientifico rigoroso. L'analisi dettagliata fornita da Arcuri, unita alla testimonianza personale di Marzari, costruirà un quadro informativo più completo sulle dinamiche scolastiche, personali e investigativas che hanno caratterizzato quegli anni tormentati a Roma.

Prospettive future e impatto investigativo

Le implicazioni di queste testimonianze si estendono ben oltre la sala udienze, toccando corde sensibili nell'opinione pubblica e nella comunità accademica specializzata. La possibilità di confermare o smentire scientificamente il coinvolgimento di Accetti potrebbe chiudere definitivamente una delle pagine più oscure della storia italiana recente, o riaprire nuovi interrogativi sul ruolo delle autorità nell'epoca del caso.

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La Commissione ora dispone di elementi più concreti per orientare le successive fasi dell'inchiesta. L'attenzione sarà rivolta alla coerenza tra le dichiarazioni verbali e i dati tecnici, con l'obiettivo di garantire che ogni conclusione sia supportata da prove inoppugnabili. Questo approccio metodologico mira a restituire giustizia e chiarezza a una famiglia che attende risposte da decenni.