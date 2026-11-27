La Commissione Madlanga indaga sull'infiltrazione criminale nel sistema di polizia sudafricano. Il rapporto finale è previsto per gennaio 2027, rivelando gravi collusioni.

Una commissione giudiziaria in Sudafrica sta esaminando le gravi accuse secondo cui reti criminali hanno infiltrato il sistema delle forze dell'ordine del paese, costruendo relazioni strette con alti ufficiali di polizia, funzionari dei servizi di intelligence e figure politiche. La Madlanga Commission, guidata dall'ex giudice della Corte Costituzionale Mbuyiseli Madlanga, è incaricata di presentare il suo rapporto finale al Presidente Cyril Ramaphosa il 25 gennaio 2027. Questa data segna il termine della missione dopo che la commissione ha ottenuto un'estensione per considerare ulteriori prove e ascoltare più testimoni.

Origine delle Accuse Pubbliche in Sudafrica

La commissione è stata attivata da accuse rese pubbliche a luglio 2025 dal commissario di polizia del KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi. Questi sostenne che alcuni politici, membri delle agenzie di applicazione della legge, procuratori e uomini d'affari operavano in combutta con sindacati criminali. Mkhwanazi dichiarò pubblicamente che il sistema di giustizia penale era a rischio di un collasso totale, avendo subito minacce e sabotaggi per un lungo periodo. Questa denuncia iniziale ha innescato l'inchiesta ufficiale che ora indaga se i gruppi criminali esercitino influenza sulle autorità nazionali e locali.

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L'inchiesta si concentra sulla capacità delle organizzazioni criminali di influenzare una gamma ampia di autorità, incluse la polizia, i procuratori, i servizi di intelligence, la magistratura e i servizi penitenziari. Gli investigatori stanno esaminando affermazioni di inchieste soppresse, corruzione, intimidazione dei testimoni e rimozione di funzionari. La domanda centrale è se i funzionari di alto rango abbiano aiutato i gruppi criminali, ignorato le informazioni di intelligence o tratto benefici dalle loro attività.

Prove Documentali e Testimonianze Chiave

Nhlanhla Mkhwanazi ha presentato una dichiarazione dettagliata e mazzi di documenti di supporto che illustrano le sue accuse di infiltrazione criminale e interferenza nelle indagini di polizia. La commissione ha ascoltato decine di testimoni in circa 200 giorni di audizioni, tra cui alti funzionari di polizia nazionali e comunali, personale di intelligence criminale, investigatori e persone allegedate con legami a reti criminali. Una figura che è apparsa ripetutamente nelle testimonianze è l'uomo d'affari Vusimuzi Matlala, noto anche con il soprannome Cat Matlala.

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I messaggi recuperati dai telefoni di Matlala rivelavano collegamenti con alti ufficiali di polizia. Uno di questi ufficiali avrebbe allegedly condiviso informazioni sulle indagini di polizia e apparentemente assistito Matlala. Un altro alto funzionario ha riconosciuto che Matlala aveva trasferito 70.000 rand nel conto bancario di suo figlio, ma ha affermato che si trattava di un prestito che era stato rimborsato. Queste prove digitali costituiscono una parte fondamentale delle indagini sulla corruzione strutturale.

Ruolo di Politici e Funzionari Implicati

Altri funzionari coinvolti nelle testimonianze sono accusati di aver usato la loro posizione per interferire nelle operazioni di polizia o nell'esito di appalti del valore di milioni di rand. L'ufficiale di intelligence criminale Feroz Khan e il funzionario di polizia di Ekurhuleni Julius Mkhwanazi, entrambi licenziati, hanno affrontato accuse relative a trattative con Matlala. Inoltre, il politicamente connesso Brown Mogotsi è apparso in messaggi che coinvolgevano politici, appalti e alti funzionari di polizia, suggerendo una rete complessa di interessi incrociati.

L'ex ministro della Polizia Senzo Mchunu, sospeso dopo le accuse di Nhlanhla Mkhwanazi che hanno avviato l'inchiesta, è stato accusato di collaborare con un sindacato criminale. Gli viene contestato anche un'interferenza politica nella sua decisione di sciogliere il Task Team per gli Omicidi Politici. Mchunu ha negato qualsiasi illecito durante la sua testimonianza, citando preoccupazioni strutturali, di bilancio e relative ai diritti umani. Julius Mkhwanazi, che non ha legami di parentela con Nhlanhla Mkhwanazi, Matlala e Mogotsi, ha anch'egli negato qualsiasi condotta illecita.

Contesto Storico e Prospettive Future

Il Sudafrica ha utilizzato in precedenza commissioni giudiziarie per affrontare la corruzione sistemica, più nota è stata la Commissione Zondo, istituita nel 2018 per indagare sulla cattura dello Stato. L'ex Presidente Jacob Zuma è stato incarcerato per oltraggio al tribunale dopo aver sfidato un ordine di testimoniare davanti a quell'inchiesta, e la sentenza lo ha successivamente impedito di candidarsi al parlamento nel 2024. La Commissione Zondo ha portato a riforme, procedimenti penali e il recupero di oltre 16 miliardi di rand di beni correlati alla cattura dello Stato entro la fine del 2025.

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Sebbene la Commissione Zondo si sia concentrata sulla corruzione e sull'influenza politica sulle istituzioni statali, la Madlanga Commission sta esaminando se le reti criminali abbiano penetrato queste istituzioni abbastanza profondamente da ostacolare le inchieste, proteggere i sospettati e minare l'applicazione della legge. Nel corso di questo mese, Nhlanhla Mkhwanazi è stato nominato capo dell'unità specializzata di indagine sui crimini del paese, conosciuta come le Hawks. Questa nomina sottolinea la sua prominenza nonostante le accuse iniziali che ha lanciato, confermando la sua posizione centrale nella lotta contro la criminalità organizzata in Sudafrica.