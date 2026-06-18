Commissione per la Verità del New Mexico amplia le indagini su Epstein con nuovi mandati a procure di cinque giurisdizioni

La Commissione per la Verità del New Mexico, guidata da Andrea Romero, ha emesso otto nuovi mandati di comparizione, cinque dei quali a procure federali di Florida, Carolina del Sud, Michigan e Isole Vergini, per scoprire se vi siano state decisioni operative di non perseguire Jeffrey Epstein, ampliando l'indagine oltre l'accordo di non perseguibilità del 2007-2008.

La rappresentante del New Mexico Andrea Romero, presidente della Commissione per la Verità su Jeffrey Epstein , ha illustrato nei giorni scorsi le nuove mosse investigative della commissione, che ha intensificato la propria attività di raccolta prove su possibili omissioni da parte delle procure federali .

In data 18 giugno 2026, la commissione ha emesso un totale di otto nuovi mandati di comparizione, cinque dei quali diretti a uffici dei procuratori statunitensi situati nella Florida meridionale, nella Carolina del Sud, nei distretti orientale e occidentale del Michigan e nelle Isole Vergini americane. L'obiettivo è ottenere documenti e comunicazioni interne che possano dimostrare se, in quelle giurisdizioni, le autorità hanno deliberatamente deciso di non perseguire penalmente Epstein, nonostante le indagini in corso.

"Abbiamo informazioni secondo cui in ciascuna di queste aree sono state condotte indagini sulle attività di Jeffrey Epstein", ha dichiarato Romero in una videochiamata con i media, sottolineando che le richieste vanno ben oltre l'accordo di non perseguibilità siglato nel 2007‑2008 con l'allora procuratore federale della Florida Alexander Acosta. La commissione intende tracciare un quadro completo dei possibili meccanismi di protezione riservati a individui potenti e verificare se vi siano state pressioni o collusioni all'interno delle procure federali





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