Commissione UE: l'Ucracceleri le riforme per aderire entro il 2028

La Commissione europea richiede all'Ucraina di accelerare le riforme giudiziarie e anticorruzione per raggiungere l'adesione UE entro la fine del 2028, come annunciato a Bruxelles.

La Commissione europea ha comunicato mercoledì che l'Ucraina deve accelerare significativamente il ritmo delle proprie riforme interne se intende rispettare l'ambizioso obiettivo fissato dal governo ucraino. Questo obiettivo prevede la conclusione dei negoziati di adesione all'Unione europea entro la fine del 2028, una scadenza che l'esecutivo dell'UE considera raggiungibile solo con un netto miglioramento della velocità di attuazione delle misure richieste.

Scadenza 2028 e necessità di accelerazione

Nel suo rapporto ufficiale sulla politica di allargamento pubblicato a Bruxelles, l'organo esecutivo dell'Unione europea ha sottolineato che il governo ucraino ha chiaramente segnalato la sua intenzione di chiudere i negoziati entro la fine del 2028. La Commissione si impegna formalmente a supportare questa visione strategica, ma ha precisato che per raggiungere tale traguardo è imperativo aumentare la celerità delle riforme strutturali attualmente in corso nel paese orientale.

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Il processo di integrazione nell'Unione europea è tradizionalmente lungo e complesso, caratterizzato da anni di negoziazioni dettagliate e da profonde riforme legislative volte ad allineare le normative nazionali agli standard comunitari. Inoltre, l'adesione finale richiede la ratifica unanime da parte di tutti gli attuali Stati membri dell'Unione, rendendo ogni passo preliminare cruciale per il successo complessivo del percorso.

Zelenskiy e lo sfondo della guerra russa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha elevato l'adesione all'Unione europea al rango di obiettivo fondamentale della politica estera nazionale. Egli presenta l'integrazione nel blocco europeo come una garanzia essenziale per garantire prosperità e sicurezza a lungo termine non solo per l'Ucraina, ma per l'Europa nel suo complesso, specialmente alla luce dell'aggressione militare condotta dalla Russia.

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Nonostante le circostanze estremamente difficili create dalla guerra di aggressione in corso, la Commissione ha riconosciuto che l'Ucraina ha mantenuto il proprio impegno verso il programma di riforme per l'integrazione europea. Tuttavia, l'istituzione ha evidenziato che ora è necessario concentrarsi su aree specifiche e critiche per dimostrare progressi tangibili e misurabili.

Aree prioritarie: stato di diritto e minoranze

Il rapporto della Commissione europea indica chiaramente che l'Ucraina dovrebbe focalizzarsi immediatamente sul rispetto degli standard dello Stato di diritto. In particolare, Kiev è invitata ad attuare un piano d'azione concreto riguardante le minoranze nazionali, un aspetto spesso trascurato ma fondamentale per gli standard europei di tutela dei diritti civili e delle comunità etniche presenti nel territorio.

Oltre alla questione delle minoranze, l'esecutivo europeo ha chiesto esplicitamente l'implementazione di una riforma completa del sistema giudiziario. L'Ucraina deve inoltre dimostrare progressi concreti e verificabili nella lotta alla corruzione, elementi indispensabili per garantire l'affidabilità delle istituzioni statali e la fiducia dei partner internazionali nel processo di avvicinamento al blocco.

Moldavia più veloce nei tempi di riforma

Il documento della Commissione evidenzia un divario significativo tra i progressi dell'Ucraina e quelli della Moldavia, indicando che quest'ultima sta avanzando più rapidamente nelle riforme necessarie. I leader europei avevano concesso a entrambi i paesi lo status di candidati ufficiali nel giugno 2022, aprendo la strada per future negoziazioni formali.

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Il governo moldavo ha annunciato il proprio obiettivo di chiudere in via provvisoria i negoziati di adesione entro l'inizio del 2028, una data leggermente anticipata rispetto alla controparte ucraina. La Commissione definisce questo obiettivo ambizioso ma realizzabile, purché la Moldavia mantenga l'attuale ritmo di riforme, suggerendo implicitamente che l'Ucraina potrebbe beneficiare di un simile approccio accelerato per non rimanere indietro nel processo di allargamento.