Commissione UE: raccomanda la graduale rimozione dei controlli frontali temporanei e sottolinea il ruolo di nuovi sistemi di sorveglianza

La Commissione europea ha emesso pareri sulla riattivazione temporanea dei controlli alle frontiere interne da parte di nove stati membri, raccomandando la loro graduale eliminazione e evidenziando l'importanza dell'Entry/Exit System e dell'ETIAS. Contestualmente, si registrano tensioni politiche interne e sviluppi geopolitici nei Balcani.

La Commissione europea ha pubblicato oggi una serie di pareri in merito alla riattivazione temporanea dei controlli alle frontiere interne da parte di nove Stati membri - Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Svezia - per far fronte a esigenze di ordine pubblico e sicurezza.

Sebbene il Trattato dell'Unione permetta la reintroduzione di tali controlli in circostanze eccezionali, la normativa prevede che la Commissione debba esprimere un parere qualora la misura si protragga oltre i dodici mesi. In virtù di questa disposizione, la Commissione ha raccomandato ai paesi interessati di lavorare per una graduale eliminazione dei controlli, sottolineando che devono essere valutate la necessità e la proporzionalità di ciascuna misura, nonché le alternative disponibili per mitigare gli effetti negativi sulla libera circolazione.

Nel dettaglio, i pareri indicano che gli Stati membri hanno già adottato alcune misure attenuanti, come l'uso di sistemi di sorveglianza avanzati e la cooperazione rafforzata tra forze di polizia transfrontaliere. Tuttavia, la Commissione osserva che il Patto su migrazione e asilo, in procinto di entrare in vigore, fornirà un quadro strutturale più solido per l'abolizione progressiva dei controlli interni, rafforzando allo stesso tempo la gestione delle frontiere esterne dell'Unione.

Il Patto introdurrà nuove disposizioni per la condivisione di informazioni e per la cooperazione operativa, elementi considerati fondamentali per garantire la sicurezza dell'intero spazio Schengen senza ricorrere a barriere permanenti. Un altro punto centrale dei pareri riguarda l'Entry/Exit System (EES), ormai pienamente operativo da aprile dello scorso anno, e la futura introduzione del Sistema Europeo di Informazione e Autorizzazione ai Viaggi (ETIAS).

Questi strumenti, secondo il Portavoce della Commissione a Bruxelles, consentiranno un monitoraggio più efficace dei flussi di persone che entrano ed escono dall'Unione, fornendo dati precisi su tempi, luoghi e tipologie di attraversamento. Grazie a queste tecnologie, la Commissione sostiene che esistono alternative più efficienti e meno invasive rispetto ai controlli fisici alle frontiere interne.

Nonostante ciò, la reazione di alcuni partiti nazionali, tra cui la Lega, è stata rapida e categorica: "Decidiamo noi come, quando, per quanto e chi controllare ai nostri confini per proteggere gli Italiani, non Bruxelles", ha dichiarato il portavoce del partito, evidenziando la tensione tra sovranismo e integrazione europea. Nel frattempo, il dibattito sul futuro allargamento dell'Unione continua a focalizzarsi sui Balcani occidentali.

Il presidente serbo Aleksandar Vučić è rientrato da una visita di Stato in Cina dove ha ricevuto la Medaglia dell'Amicizia e ha annunciato investimenti per quasi un miliardo di euro in robotica e industrie ad alto valore aggiunto, rafforzando il ruolo della Serbia come ponte tra Pechino e l'Europa. Questi sviluppi alimentano le discussioni a Roma, dove il governo, guidato dalla premier Giorgia Meloni, ha mostrato una preferenza per l'avvicinamento a Montenegro e Albania, piuttosto che all'Ucraina, nel contesto dell'allargamento dell'Unione.

La Serbia, che aspira all'adesione, è al centro di una valutazione delicata: se da un lato offre importanti opportunità economiche e geopolitiche, dall'altro il processo di adesione non può essere prolungato indefinitamente, secondo le autorità europee





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