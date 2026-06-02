Commissione Verità Nuovo Messico emette mandati su Epstein, ascolta testimoni

La Commissione per la Verità del Nuovo Messico ha emesso i primi mandati di comparizione nell'inchiesta su Jeffrey Epstein, ascoltando la testimonianza di una sopravvissuta e dei familiari di un'altra vittima. L'indagine bipartisan si concentra su traffico sessuale e crimini scientifici nel ranch di Epstein, con possibili implicazioni internazionali.

La Commissione per la Verità del Nuovo Messico , istituita a febbraio per indagare sulle attività del defunto finanziere Jeffrey Epstein , ha emesso i primi mandati di comparizione a 14 entità, tra cui agenzie federali, l'ufficio del governatore e l'Istituto di Santa Fe.

Nella sua seconda riunione, la commissione ha ascoltato la testimonianza di Rachel Benavidez, sopravvissuta ai presunti abusi nel ranch di Epstein, e dei familiari di Virginia Giuffre, un'altra vittima. La commissione, unica nel suo genere negli Stati Uniti, è stata creata dopo che il Dipartimento di Giustizia ha rilasciato milioni di file relativi a Epstein, che hanno rivelato nuovi dettagli sulle attività nel ranch a 30 miglia a sud di Santa Fe.

La portata dell'indagine potrebbe diventare internazionale se venissero trovate prove che personaggi pubblici hanno visitato il ranch e partecipato agli abusi. I sopravvissuti sollecitano anche le autorità di New York e Florida ad avviare inchieste simili. Il gruppo bipartisan sta esaminando accuse di traffico sessuale, crimini medici e scientifici, e le "reti di potere" che hanno permesso a Epstein di operare nello Stato per 26 anni, come ha dichiarato la rappresentante Marianna Anaya.

Il membro della commissione Andrea Reeb ha sottolineato che l'inchiesta cercherà di capire come le agenzie statali e federali abbiano fallito nel gestire il caso Epstein, prima di citare individui a comparire.

"Ad esempio, se decidiamo di convocare l'ex procuratore generale, dobbiamo avere le informazioni del suo ufficio per interrogarlo adeguatamente", ha detto Reeb ai giornalisti dopo la riunione. Tra gli enti citati figurano Deutsche Bank, l'FBI, il Dipartimento di Giustizia del Nuovo Messico, la Commissione del Territorio dello Stato, lo sceriffo della contea di Santa Fe e l'Istituto di Santa Fe, una fondazione scientifica nella capitale.

Benavidez, 52 anni, ha espresso speranza che la Commissione per la Verità e un'indagine penale statale riaperta possano rivelare le persone che hanno ignorato o partecipato agli abusi di Epstein. La commissione ha assunto uno studio legale per gestire potenziali cause civili. Il procuratore generale Raul Torrez ha esortato altre vittime a farsi avanti per sostenere l'indagine penale. In assenza di indagini federali sotto l'amministrazione Trump, i sopravvissuti contano sulle inchieste statali per ottenere giustizia.

"Sappiamo che Jeffrey Epstein non avrebbe potuto agire da solo", ha affermato Benavidez, infermiera registrata. "Vediamo come i tentacoli di questa rete malvagia si estendono attraverso il mondo accademico, la scienza, la medicina, la politica, la finanza e il governo"





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