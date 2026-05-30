Commissione vigilanza Rai: tra ipocrisia politica e dispute su Teatro delle Vittorie

La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai riprende i lavori dopo un anno e mezzo, ma anziché votare sul presidente designato Simona Agnes, si concentra sulla vendita del Teatro delle Vittorie, sollevando questioni di competenza e ipocrisia politica.

Questa settimana, dopo un anno e mezzo di inattività, la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai è tornata a riunirsi grazie allo sciopero della fame del deputato Roberto Giachetti di Italia Viva.

A prima vista potrebbe sembrare una buona notizia, ma l'oggetto trattato nella riunione evidenzia l'ipocrisia e l'inadeguatezza della classe politica italiana. La Commissione, infatti, non ha affrontato il compito prioritario previsto dalla legge: il voto sulla nomina del presidente designato della Rai, Simona Agnes, nominata dal Cda ai primi di ottobre 2024. Tale voto avrebbe dovuto essere espresso entro dieci giorni e non può essere subordinato ad altre questioni o decisioni dell'ufficio di presidenza.

Invece di occuparsi di questo atto dovuto, la Commissione ha deciso di dedicarsi, nelle prossime settimane, alla vendita dello storico Teatro delle Vittorie, sentendo anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli. La vendita rientra in un piano di dismissione degli immobili Rai approvato dal Cda, ma si tratta di una questione di gestione aziendale che non riguarda il pluralismo dell'informazione, quindi al di fuori della competenza della Commissione di vigilanza.

Questa ingerenza politica avviene proprio quando si reclama, alla luce del nuovo Regolamento europeo, maggiore indipendenza della Rai dai partiti e dal governo. Per di più, la Commissione Cultura della Camera staalready audendo i vertici Rai sullo stesso tema, creando un'inversione dei ruoli: la Commissione vigilanza audirà il ministro della Cultura mentre la Commissione Cultura ha ascoltato i vertici Rai.

La ripresa dei lavori è positiva, ma la Commissione dovrebbe prima adempiere ai suoi obblighi di legge votando su Simona Agnes, che avrebbe già i voti necessari, e astenersi da questioni aziendali di pertinenza esclusiva della governance Rai. Altrimenti, si conferma la consueta convergenza tra maggioranza e opposizioni nella spartizione della Rai, segnalando la necessità di riformare sia l'azienda sia la stessa Commissione di vigilanza, che deve dare indirizzi generali e non intervenire su dettagli gestionali.

Intanto, è stata rimandata l'audizione del ministro Giorgetti sulla Rai, con le opposizioni che parlano di "emergenza istituzionale" per il mancato rispetto delle scadenze. Il deputato Batacchi del RID sottolinea la necessità di "uno scudo a più strati" e di "radar che lavorano a diverse frequenze", citando il progetto Michelangelo Dome come esempio in questa direzione





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