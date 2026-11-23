Analisi dettagliata di Como-AEK Atene in Champions League. Infortuni, formazioni previste e stato di forma per Cesc Fabregas e Marko Nikolic.

Lo Stadio Giuseppe Sinigaglia ospita la sfida di Champions League tra Como e AEK Atene, un confronto che contrappone una squadra in grande fiducia a un'altra in cerca di risposte immediate. Il Como di Cesc Fàbregas arriva da un periodo positivo con il successo per 2-0 sul Cagliari in Serie A, che ha permesso di cancellare la precedente sconfitta per 2-0 contro l'Inter. In Europa, i lariani hanno dimostrato il loro potenziale offensivo più elevato con il netto 9-1 rifilato al Lens, confermando una produzione gol impressionante di 15 reti nelle ultime cinque partite.

Gli assenti chiave nelle formazioni

Il Como deve fare a meno di diverse armi offensive e difensive per questo appuntamento cruciale. Jayden Addai, Jesus Rodriguez, Assane Diao e Moise Kean sono tutti indisponibili per infortunio, mentre non ci sono squalificati in squadra. Nella formazione tipo prevista da Cesc Fàbregas, Jean Butez sarà il portiere titolare. In difesa saranno schierati Kempf, Couto, Ramon e Valle. Nel centrocampo opereranno Da Cunha, Perrone, Milla, Baturina e Nico Paz, con Aleksandar Douvikas come unica punta.

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L'AEK Atene di Marko Nikolić affronta l'incontro con assenti importanti e una squalifica. Sono fuori i giocatori Zini, Oleksandr Zubkov e Kervin Arriaga a causa di problemi fisici. Inoltre, Aboubakary Koita non potrà scendere in campo per la squalifica accumulata. Nell'undici previsto dal tecnico greco, Strakosha sarà affidato alla porta. La difesa sarà composta da Relvas e Moukoudi, mentre a centrocampo giocheranno Marin e Majer. La coppia offensiva sarà formata da Varga e Jovic. Eventuali aggiornamenti sulle formazioni ufficiali arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

La crescita di Nico Paz e la crisi greca

Nico Paz è diventato il simbolo della crescita del Como in questa stagione, contribuendo in modo decisivo alla crescita della squadra. Il centrocampista argentino ha firmato sei gol e otto assist in 14 presenze stagionali tra tutte le competizioni. La sua influenza è fondamentale per mantenere alta l'attenzione offensiva che ha caratterizzato le recenti vittorie. Il Como arriva in Europa con il morale alle stelle, dopo aver mostrato il suo volto migliore contro il Lens e aver risolto le tensioni interne con la vittoria sul Cagliari.

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L'AEK Atene vive un momento di difficoltà più complesso rispetto agli avversari. Dopo la sconfitta per 2-3 contro il Real Madrid in Champions League, i greci hanno subito altri stop importanti. La squadra ha perso anche il derby con il Panathinaikos e la sfida di Coppa contro il PAOK. Questi risultati negativi hanno creato una pressione significativa sul gruppo, costringendo il tecnico a cercare immediatamente risultati utili per riprendere slancio. L'ultima uscita ha portato però un segnale positivo: la vittoria per 1-0 in trasferta contro il Kalamata in campionato.

Le statistiche difensive e le prossime tappe

Per l'AEK Atene, il punto debole resta chiaramente la fase difensiva, che sta subendo una profonda crisi tattica. I greci hanno incassato nove reti nelle ultime cinque partite, un dato insostenibile per aspirare ai punti necessari nella massima competizione europea. La difesa mostra evidenti difficoltà nel contenere gli attacchi avversari, un problema che il Como, con la sua attuale vena realizzativa, potrebbe sfruttare ampiamente. La mancanza di solidità alle spalle è un dettaglio tecnico che Marko Nikolić dovrà assolutamente risolvere nei prossimi appuntamenti.

La partita di oggi al Sinigaglia rappresenta un banco di prova fondamentale per entrambe le realtà. Il Como, guidato da Cesc Fàbregas, cerca di confermare il proprio status di squadra competitiva in Europa, mentre l'AEK Atene ha bisogno di una prestazione di recupero per allontanare le critiche. Le formazioni definitive saranno confermate poco prima dell'inizio, ma gli assenti citati riducono significativamente le opzioni tattiche di entrambi gli allenatori. Il risultato potrebbe influenzare gli equilibri futuri della stagione per entrambe le squadre.