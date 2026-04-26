Como batte il Genoa e si rilancia in corsa Champions

Il Como torna alla vittoria in campionato superando il Genoa per 2-0 grazie alle reti di Douvikas e Diao. La squadra di Fabregas si avvicina alla Juventus e alimenta il sogno Champions.

Il Como 1907 ha interrotto una serie negativa di tre partite senza vittoria in campionato, tornando al successo con una convincente prestazione in trasferta contro il Genoa .

La partita, disputata allo Stadio Luigi Ferraris, si è conclusa con un risultato di 2-0 in favore degli ospiti, grazie alle reti di Georgios Douvikas nel primo tempo e di Hamza Diao nella ripresa. Questa vittoria permette al Como di consolidare la propria posizione in classifica, raggiungendo la Roma al quinto posto con 61 punti e riducendo il distacco dalla Juventus, attualmente quarta, a soli due punti in attesa della partita dei bianconeri contro il Milan.

Per il Genoa, la sconfitta non compromette la sua posizione in classifica, rimanendo a +11 sulla zona retrocessione a quattro giornate dalla fine del campionato, un margine che offre una relativa tranquillità. La partita è iniziata con un ritmo elevato e subito con un'occasione per il Genoa, con Vitinha che ha sfiorato il gol.

Tuttavia, è stato il Como a prendere il controllo del gioco e a sbloccare il risultato al 28° minuto. Un cross preciso di Da Cunha ha trovato la testa di Douvikas, che ha superato l'estremo difensore del Genoa, Bijlow, con un colpo di testa angolato. Il gol ha galvanizzato gli uomini di Cesc Fabregas, che hanno continuato a spingere in avanti, creando diverse occasioni da gol.

Nico Paz, in particolare, si è distinto per la sua vivacità e ha sfiorato il raddoppio con un colpo di testa che si è stampato sul palo. Il Genoa ha provato a reagire, ma la difesa del Como si è dimostrata solida e attenta, sventando ogni tentativo offensivo. Un momento di apprensione per il Como si è verificato quando Butez, il portiere, ha commesso un errore in fase di impostazione, ma Vitinha è scivolato al momento del tiro, vanificando l'occasione.

Nella ripresa, il Genoa è ripartito con maggiore determinazione, cercando di imporre il proprio gioco. Butez si è distinto con un'ottima parata su Fendrup, mantenendo inviolata la porta del Como. Ma la squadra di Fabregas ha dimostrato di essere in grado di reagire e, appena si è affacciata nella metà campo avversaria, ha raddoppiato il vantaggio.

L'azione che ha portato al gol è stata orchestrata da Baturina, che con un dribbling ha saltato due avversari, per poi servire un assist a Caqueret, la cui deviazione ha permesso a Diao di siglare il gol del 2-0 con un colpo di testa. Il gol ha messo in sicurezza il risultato per il Como, che ha gestito il vantaggio con intelligenza, controllando il gioco e limitando le iniziative del Genoa.

La vittoria rappresenta un importante passo avanti per il Como nella sua corsa alla qualificazione alla Champions League, un obiettivo che sembra sempre più alla portata. La prestazione di squadra, la solidità difensiva e la capacità di concretizzare le occasioni da gol sono stati i fattori chiave del successo. Il Genoa, dal canto suo, può recriminare per la mancanza di concretezza offensiva, ma può guardare al futuro con serenità, grazie al margine di sicurezza sulla zona retrocessione.

La partita ha confermato il valore del Como come una delle squadre più in forma del campionato e ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, che sognano di vedere la propria squadra protagonista in Europa la prossima stagione. La vittoria a Genova è un segnale forte e chiaro: il Como è pronto a lottare fino alla fine per raggiungere i propri obiettivi





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Como Genoa Serie A Douvikas Diao Fabregas Champions League Calcio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Genoa-Como, le formazioni ufficiali: De Rossi passa a quattro, Fabregas cambia in attaccoUna vittoria per riaprire il discorso Champions. Il Como vuole ripartire e ci proverà dal 'Ferraris' di Marassi. La squadra di Cesc Fabregas fra poco più di un'ora scenderà in campo contro il Genoa

Read more »

LIVE Alle 15 Genoa-Como, le ufficiali: Fabregas conferma Douvikas. Vitinha-Ekhator per De RossiAl Ferraris la squadra di De Rossi cerca la terza vittoria di fila. Fabregas invece, dopo tre sconfitte consecutive, vuole invertire il trend per poter continuare a sognare l'Europa

Read more »

Genoa-Como e Torino-Inter, diretta Serie A: risultati in tempo reale, si sblocca il matchTuttosport

Read more »

Cross di Da Cunha e colpo di testa vincente di Douvikas: Como già avanti 1-0 sul GenoaParte forte il Genoa ma è il Como a passare in vantaggio al 'Ferraris'. La squadra di Cesc Fabregas si porta sull'1-0 grazie ad un cross al bacio di Da Cunha dal versante destro del campo per Anastas

Read more »

Como in vantaggio sul Genoa al termine del primo tempoIl Como chiude la prima frazione di gioco in vantaggio 1-0 contro il Genoa grazie al gol di Douvikas. Partenza aggressiva del Genoa, ma il Como è riuscito a sfruttare un'occasione con un colpo di testa vincente. Diverse occasioni da entrambe le parti, con il Genoa che ha sfiorato il gol in più occasioni.

Read more »

Fabregas batte il Genoa e aggancia la Roma: De Rossi ko, decisivi Douvikas e DiaoIl Como vince a Marassi, allo spagnolo basta un gol per tempo. Ansia per le condizioni di Nico Paz e Bijlow, usciti all'intervallo per infortunio

Read more »