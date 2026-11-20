La partita Como-Cagliari è complicata dalle assenze di Fabregas e Pisacane. Kean infortunato al 2027, mentre il Cagliari cerca rimonta dopo serie negativa.

La partita di Serie A tra Como e Cagliari si preannuncia combattuta e delicata, soprattutto per le molte assenze in rosa. Entrambe le squadre affrontano il match con roster limitati e problemi fisici che potrebbero influenzare l'esito dell'incontro. Il Como, quinto in classifica, punta a consolidare il risultato dopo l'exploit in Champions League, mentre il Cagliari, nono, cerca di fermare la striscia negativa.

Proiezioni dei probabili undici titolari

Cesc Fabregas dovrà rinunciare ad Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean e Jayden Addai per infortunio. Il probabile undici titolare del Como prevede Robert Sanchez in porta, con Yan Couto, Marc-Oliver Kempf, Alex Valle e Jacobo Ramon in difesa. A centrocampo giocheranno Nico Paz, Lucas Da Cunha, Maximo Perrone e Luis Milla, con Martin Baturina e Anastasios Douvikas a completare lo schieramento. Il Cagliari di Fabio Pisacane deve fare a meno di Riyad Idrissi, Mattia Felici, M'Bala Nzola, Giuseppe Aurelio, Yael Trepy, Harry Winks e Yerry Mina. Il probabile undici ospite vede Elia Caprile tra i pali, con Nicola Grandu, Juan Rodriguez, Raphael Kofler e Ze Pedro in difesa. A centrocampo giocheranno Alessandro Deiola, Michel Ndary Adopo, Alessandro Romano e Paul Mendy, con Daniel Maldini e Kevin Carlos in attacco.

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La situazione critica del Cagliari in classifica

Il Como ospita il Cagliari allo Stadio Giuseppe Sinigaglia in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre. I lariani di Cesc Fabregas occupano il quinto posto in classifica e hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli, come testimonia la straordinaria vittoria per 9-1 sul Lens in Champions League. Nico Paz, trequartista argentino che si sta rivelando uno dei talenti più brillanti della stagione, ha trascinato anche la sua nazionale con una doppietta nell'ultima amichevole. Il Cagliari di Fabio Pisacane arriva invece da un periodo difficile. I rossoblù hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato e cercano una reazione per risalire la classifica, dove occupano attualmente la nona posizione.

L'infortunio storico di Moise Kean al Como

Il punto più critico per il Como riguarda l'attaccante francese Moise Kean. Fabregas deve fare i conti con l'assenza prolungata di Moise Kean, arrivato in estate ma di fatto mai davvero disponibile per una stagione che sembrava dover essere la sua. Secondo il comunicato ufficiale del club, l'attaccante si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici dopo un problema emerso in allenamento. La notizia è devastante per il club comasco, poiché il suo rientro in campo è ora atteso nel 2027. Questa prognosi elimina definitivamente le speranze di vederlo giocare ancora questa stagione.

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Il peso offensivo su Anastasios Douvikas

Con Kean fuori causa, il peso dell'attacco lariano continua a ricadere su Anastasios Douvikas. Il norvegese risponde con undici reti in quindici presenze tra Serie A e Champions League. La sua efficacia davanti alla porta sarà fondamentale per cercare di superare le carenze difensive e mediane. Douvikas dovrà fare da punto di riferimento tattico per Fabregas, creando spazio per i trequartisti e sfruttando le corsie laterali aperte da Yan Couto e Jacobo Ramon. La squadra di Cesc Fabregas dovrà essere estremamente precisa e pragmatica per non subire i contro-attacco del Cagliari, che punta su Daniel Maldini e Kevin Carlos.

Strategia e aspettative per la gara allo Sinigaglia

La sfida allo Stadio Giuseppe Sinigaglia diventa una prova di carattere per entrambe le squadre. Il Como vuole confermare il proprio status di squadra top, mentre il Cagliari cerca di recuperare punti preziosi per gli obiettivi di metà classifica. La presenza di figure come Nico Paz e Daniel Maldini garantirà creatività e pericolosità nelle azioni da fermo. Tuttavia, le numerose assenze in entrambe le rose suggeriscono che la disciplina tattica sarà più importante del talento singolo. I sostenitori dei lariani sperano nel continuo supporto del pubblico locale per spingere i propri uomini verso un risultato positivo e continuare la corsa europea.