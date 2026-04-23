Como, Champions in vista e il disastro Chelsea: la cronaca del calcio italiano e internazionale

Aggiornamenti dal campionato italiano con focus sul Como e la lotta per l'Europa, analisi della crisi del Chelsea e risultati dalla Premier League e altre competizioni.

La stagione calcistica si avvia verso la sua conclusione e, per molte squadre, gli obiettivi sono ancora ben definiti. Il Como , reduce dall'eliminazione in semifinale di Coppa Italia per mano dell' Inter , concentra ora tutte le sue energie sul campionato, con l'ambizione di concludere un'annata che, nonostante la sconfitta in coppa, può essere definita storica per il club lariano.

La squadra allenata da Fabregas occupa attualmente la quinta posizione in classifica, a soli cinque punti di distanza dalla Juventus, e la priorità è quella di consolidare il proprio piazzamento in zona europea. Un obiettivo ambizioso, che potrebbe addirittura trasformarsi in una qualificazione alla Champions League, a patto di ottenere risultati positivi nelle ultime cinque partite del campionato.

Il calendario prevede sfide impegnative contro Genoa, Napoli, Verona, Parma e Cremonese, ognuna delle quali richiederà il massimo impegno e concentrazione da parte dei giocatori. Parallelamente, il panorama calcistico internazionale è scosso da situazioni contrastanti. Il Chelsea, ad esempio, è citato come un esempio emblematico di cattiva gestione di un club, nonostante un investimento di ben 1,7 miliardi di euro sul mercato.

L'ennesimo esonero di un allenatore e lo spreco di talenti sono i sintomi di una crisi profonda che affligge il club inglese. In Inghilterra, il Manchester City, grazie a un gol di Haaland, ha superato l'Arsenal in vetta alla Premier League, consolidando le proprie ambizioni di titolo. L'Inter, dopo la vittoria in Coppa Italia, punta ora al 'double' storico, con la finale di Supercoppa all'orizzonte.

La squadra nerazzurra, guidata da un lucido Chivu, ha dimostrato di essere in grado di battere avversari di valore, come il Como di Fabregas, e si prepara ad affrontare le prossime sfide con determinazione. Il campionato italiano continua a regalare sorprese e spunti di riflessione. La Juventus, sempre più vicina alla qualificazione alla Champions League, guarda anche al mercato con ottimismo. Il Genoa, grazie al ritrovato splendore dell'olandese Bijlow, convince l'allenatore De Rossi, che valuta l'opzione di un rinnovo.

Koopmeiners, centrocampista della Juventus, è ai titoli di coda, con il suo agente che valuta alternative. Nel frattempo, il Frosinone deve fare i conti con un infortunio muscolare di Marchizza, mentre il Cesena comunica che Klinsmann è stato operato in Germania. La Lega Pro celebra i successi della Rappresentativa di categoria, vittoriosa a Trigoria. La Pergolettese, grazie a un'anima combattiva, ha conquistato la salvezza, mentre Arezzo e Torres si preparano a una sfida cruciale per le rispettive ambizioni.

La FIFA ha annunciato il nuovo ranking femminile, con l'Italia che scivola al 14° posto, mentre l'Inghilterra sale sul podio. Infine, un tuffo nel passato con il ricordo del Clasico del 23 aprile 2002, al Camp Nou di Barcellona, con le reti di Zidane e McManaman





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Como Juventus Inter Chelsea Premier League Champions League Calcio Serie A Coppa Italia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dybala e la Roma: il piano di rientro per inseguire la Champions LeagueDopo l'operazione al ginocchio, Paulo Dybala lavora per tornare in campo contro il Bologna. L'argentino punta al rinnovo con la Roma e sogna di trascinare i giallorossi verso la qualificazione in Champions.

Read more »

Calciomercato e Serie A: Ultime Notizie e AggiornamentiRassegna delle principali notizie dal mondo del calcio italiano, con focus su trasferimenti, dichiarazioni dei giocatori e allenatori, e aggiornamenti sulle competizioni in corso.

Read more »

Como bello ma incompiuto: addio Coppa Italia e sogno Champions più lontanoI difetti di maturità del Como costano ai lariani la finale di Coppa Italia e rendono più lontana una clamorosa qualificazione Champions: il sogno Europa resta vivo, ma la squadra di Fabregas per quanto offre potrebbe bruciare ulteriormente le tappe.

Read more »

Caduta per Lorenzo Finn al Tour of the Alps, gli aggiornamentiLeggi su Sky Sport l'articolo Caduta per Lorenzo Finn al Tour of the Alps, gli aggiornamenti

Read more »

Calciomercato e Campionato: Aggiornamenti da Serie A e OltreTutte le ultime notizie dal mondo del calcio italiano e internazionale: nuovi direttori sportivi, risultati delle partite, analisi delle squadre e prospettive future.

Read more »

Ko in Champions, media da middle class in Premier: i numeri di Rosenior al ChelseaUn’avventura breve, segnata da risultati negativi e conclusa con un epilogo inevitabile. L’esperienza di Liam Rosenior sulla panchina del Chelsea si chiude dopo appena tre mesi e mezzo (poco fa è

Read more »