Como dilaga 9-1 col Lens, Napoli cade al Porto: il quadro della Champions League

Il Como batte il Lens per 9-1 in Francia con tripletta di Douvikas. Il Napoli perde 3-1 contro il Porto e subisce un rosso a Marin.

La quarta giornata della fase campionato di Champions League ha riservato due risultati netti per le squadre italiane impegnate nelle trasferte europee. Dopo la vittoria dell'Inter e la sconfitta della Roma, sono scesi in campo il Como e il Napoli, entrambi con esiti contrastanti che hanno segnato la giornata.

Il Como domina il Lens con record di gol

Il Como ha realizzato una prestazione storica dilagando per 9-1 in Francia contro il Lens, confermando la solidità offensiva sotto la guida tecnica di Cesc Fabregas. La squadra lariana ha mostrato un dominio totale fin dal primo minuto, trasformando l'incontro in una dimostrazione di efficienza realizzativa che ha lasciato senza parole gli avversari.

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Il show è iniziato precocemente: al minuto 7, gli uomini di Fabregas erano già in vantaggio grazie a Douvikas, su sviluppi di un calcio d'angolo. La doppietta personale del attaccante greco è arrivata al 32esimo minuto, siglando il raddoppio dopo un'azione collettiva ben costruita. Poco prima della pausa, al 40esimo, Nico Paz ha chiuso la parte iniziale con un tris decisivo, realizzando una conclusione potente all'interno dell'area di rigore.

L'argentino ha dedicato il suo gol allo scomparso Jesus De Miguel, indossando una maglietta speciale dedicata al giocatore del Tenerife durante la celebrazione. Questa gesto ha aggiunto un tocco emotivo alla prestazione atletica, ricordando la comunità calcistica italiana e internazionale sulla figura scomparsa.

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Nella ripresa, i lariani non hanno rallentato il ritmo, continuando a mandare in gol fino a raggiungere il punteggio finale. Da Cunha ha segnato al 47esimo, seguito da Kempf al 53esimo. Douvikas ha completato la sua tripletta personale al 57esimo, mentre Liberali ha aumentato il distacco al 62esimo. Nonostante il taglio di Aguilar al 65esimo per il Lens, il Como ha risposto immediatamente con Baturina che ha fissato l'8-1 al 69esimo.

La gloriosa chiusura è arrivata nel recupero, quando il giovane Papaccioli ha realizzato il nono gol al 91esimo minuto, chiudendo una prestazione perfetta che ha visto nove diversi autori di rete. I marcatori ufficiali sono stati: 7', 32' e 57' Douvikas, 40' Nico Paz, 47' Da Cunha, 53' Kempf, 62' Liberali, 65' Aguilar (L), 69' Baturina, 91' Papaccioli.

Il Napoli cede al Porto e subisce un rosso

Il Napoli, al contrario, ha vissuto una giornata difficile in Portogallo, cedendo per 3-1 contro il Porto in un incontro caratterizzato da momenti di tensione e opportunità mancate. La squadra partenopea ha iniziato bene, ma non è riuscita a mantenere la concentrazione necessaria per invertire il segno negativo.

Il Porto è andato in vantaggio all'11esimo minuto, grazie a un angolo battuto da Gabri Veiga che ha trovato Bednarek, il quale ha segnato di testa. La reazione del Napoli ha portato a una grande occasione con Hojlund al 30esimo, seguita da un gol annullato per fuorigioco a De Bruyne al 38esimo. Il pareggio è arrivato al 43esimo minuto, dopo due parate decisive di Meret, con McTominay che ha siglato il tap-in decisivo.

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Nella seconda frazione, il Porto ha colpito due traverse in pochi minuti, prima con Bednarek e poi con un tiro di Veiga. Il nuovo vantaggio portoghese è arrivato al 71esimo minuto, con Veiga servito da Santi Gimenez. All'80esimo, Kiwior ha segnato di testa su calcio d'angolo, portando il risultato sul 3-1.

Il finale è stato segnato dall'espulsione di Marin, che ha lasciato il Napoli in dieci uomini. Nel recupero, Samu Aghehowa ha realizzato il rigore calcolato dalla squadra di Farioli, riducendo il divario ma non cambiando l'esito dell'incontro. Le formazioni schierate sono state: Porto con Diogo Costa, Fernandes, Bednarek, Kiwior, Alberto Costa, Veiga, Rosario, Froholdt, Pepè, Silva, Sainz; Napoli con Meret, Beukema, Rrahmani, Marin, Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay, Vergara, De Bruyne, Hojlund.

Il contesto storico delle partecipazioni italiane

Questi risultati si inseriscono in un panorama europeo dove le società italiane continuano a competere ad alto livello, sebbene con esiti alterni. Real Madrid rimane la società che ha sollevato più volte il trofeo, con 15 affermazioni. Seguono i rossoneri, con 7 coppe in bacheca.

Poi il Liverpool e il Bayern Monaco, che hanno trionfato 6 volte e sono al terzo posto per numero di successi. Questo contesto evidenzia come la competizione sia estremamente equilibrata e come ogni partita possa avere ripercussioni significative sulla classifica finale e sulle qualificazioni successive.