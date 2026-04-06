Como e Udinese si accontentano di uno 0-0: la Juventus si avvicina in classifica

Il Como non sfrutta la sconfitta della Roma e pareggia contro l'Udinese, mentre la Juventus si avvicina in classifica. Analisi della partita, delle occasioni e delle prossime sfide per le due squadre.

Il Como non riesce a capitalizzare appieno la sconfitta della Roma contro l'Inter a San Siro (5-2), accontentandosi di un pareggio per 0-0 al Bluenergy Stadium contro l' Udinese . Questo risultato, in aggiunta alla vittoria della Juventus contro il Genoa, vede i bianconeri di Spalletti portarsi a un solo punto di distanza dalla squadra di Fabregas nella classifica di Serie A . La partita è stata caratterizzata da un equilibrio tattico marcato, con poche emozioni e poche occasioni nitide da gol.

L'Udinese ha cercato di sfruttare gli spazi per esprimere la propria qualità tecnica, mentre il Como ha puntato sulla fisicità per limitare la pericolosità offensiva degli avversari, senza rinunciare a qualche tentativo di ripartenza. Il primo tempo si è sviluppato su un canovaccio simile, con il Como che cercava di imporre il proprio gioco e l'Udinese che si difendeva con ordine. Runjaic ha optato per una difesa a tre composta da Kristensen, Kabasele e Solet. In attacco, l'assenza dello squalificato Davis si è fatta sentire, con Atta schierato a fianco di Zaniolo, unico italiano in campo. Fabregas ha risposto con Diao titolare sulla trequarti, supportato da Nico Paz e Caqueret, preferito a Baturina, alle spalle dell'unica punta Douvikas. Dopo una fase iniziale di studio, sono arrivati i primi tentativi: Diego Carlos ha provato una girata al volo, ma senza inquadrare la porta, mentre Perrone ha calciato, trovando però la parata di Okoye. L'Udinese ha risposto con Atta, che, partito in posizione sospetta, ha tirato da posizione defilata, costringendo Butez alla parata. Ma queste fiammate si sono rivelate un fuoco di paglia, e l'equilibrio è rimasto il padrone del campo. Un tiro dalla distanza di Nico Paz, parato da Okoye, ha accompagnato le squadre negli spogliatoi sullo 0-0. \Anche l'inizio del secondo tempo ha ricalcato lo schema della prima frazione, con un ritmo vivace. Da Cunha ha recuperato palla sulla trequarti e ha innescato Douvikas, il cui rasoterra dal limite dell'area è stato parato da Okoye. Il Como ha risposto con un cross di Kamara sul secondo palo, dove Kabasele ha staccato di testa, ma Butez ha controllato senza problemi. La partita ha poi subito una fase di stanca, con il ritmo spezzettato dalle sostituzioni. Nel finale, entrambe le squadre hanno cercato il colpo del ko: un cross in area di Baturina ha visto Sergi Roberto colpire di testa, mandando la palla di poco alta sulla traversa; Gueye ha penetrato in area e ha provato la conclusione da posizione defilata, ma Butez ha respinto; Da Cunha ha tentato il tiro dalla distanza, trovando però la pronta risposta di Okoye. Zaniolo è stato fermato all'ultimo da Kempf, mentre Vojvoda si è divorato l'occasione più ghiotta. Ehizibue ha rischiato il rosso per un fallo su Morata, subentrato a partita in corso. Il triplice fischio finale di Maresca ha sancito lo 0-0. Per il Como, ora c'è la sfida contro l'Inter. L'Udinese, invece, dovrà affrontare il Milan. Il Como interrompe così la sua striscia di cinque vittorie consecutive in campionato e, attualmente quarto in classifica, affronterà l'Inter al Sinigaglia domenica 12 aprile alle 20:45. Per l'Udinese, questo è il secondo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro il Genoa (2-0). I friulani si trovano a due punti di distanza dal Sassuolo, decimo in classifica, e nel prossimo turno giocheranno a San Siro contro il Milan





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