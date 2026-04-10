Como, emergenza in vista dell'Inter: Fabregas alle prese con gli infortuni e le scelte tattiche

Il Como affronta l'Inter con diverse assenze e scelte tattiche cruciali per la lotta alla Champions League. Fabregas deve fare i conti con gli infortuni di Ramon, Rodriguez e Lahdo, modificando la formazione per la partita. Il rinnovo di Spalletti con la Juventus, le voci sul futuro di Conte e Sarri, e le altre notizie del calcio italiano.

Como . Specialmente per chi, come Cesc Fabregas , sognava di allargare ulteriormente il divario con le inseguitrici per un posto in Champions League la prossima stagione. Ma dopo cinque vittorie consecutive in campionato e lo stop lontano da casa, al Sinigaglia si presenterà la chimera dei lariani e del tecnico spagnolo. Escludendo l'infortunato Addai, per la sfida di alta classifica contro l' Inter , Fabregas non ha ricevuto buone notizie dallo staff medico.

Jacobo Ramon non recupera in tempo dal problema allo psoas che lo ha costretto a saltare la convocazione con la Nazionale spagnola: insieme a Jesus Rodriguez (reduce da un fastidioso colpo al ginocchio destro contro il Pisa) ha svolto un lavoro personalizzato nelle ultime ore. Entrambi salteranno il big match di domenica sera, salvo sorprese. E Adrian Lahdo? Assente contro l'Udinese, è ancora alle prese con un infortunio fisico rimediato con la Svezia U21. Come già visto più volte nelle partite importanti della stagione, Fabregas potrebbe modificare la tattica per il suo Como contro l'Inter. Probabilmente riproponendo una difesa a tre: al momento i soli centrali disponibili sono Diego Carlos, Kempf e Goldaniga, ma Van der Brempt ha già dimostrato di poter giocare anche come esterno destro. In attacco spazio ad Assane Diao, come numero 9, con Nico Paz in appoggio e Baturina più 'basso', come mezzala ibrida. Quando torneranno Ramon e Jesus Rodriguez? Nella migliore delle ipotesi, il ritardo di condizione del difensore spagnolo cresciuto nel Real Madrid e dell'esterno offensivo ex Betis dovrebbe prolungarsi solo di un turno. Di conseguenza, potrebbero essere entrambi a disposizione contro il Sassuolo nella partita anticipata di venerdì (18 aprile). Ma a questo punto della stagione il Como non vuole correre rischi inutili e forzare i tempi, quindi Fabregas potrebbe anche attendere per la grande partita di ritorno di Coppa Italia a San Siro contro l'Inter (21 aprile). Perché in palio c'è il passaggio alla finale. Chivu riparte da Lautaro e Thuram. La partita a scacchi con Fabregas. Real-Bayern offrono spettacolo sotto gli occhi di Fabregas: il mister del Como al Bernabeu. Juventus–Spalletti, avanti insieme: oggi il rinnovo fino al 2028. Bologna, harakiri europeo: domina, spreca e si autoelimina. Rowe brilla ma non basta. Lazio, Sarri chiede garanzie: e il domino delle panchine potrebbe mutare gli scenari. Editoriale di Lorenzo Di Benedetto. Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è fattibile. Conte-Napoli: la Nazionale sarebbe una soluzione per tutti, anche per De Laurentiis. Allegri resta comunque un candidato, e non ha chiuso. A Tutta C, Ogni giorno da lunedì a venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C. Spalletti oggi rinnova con la Juventus: annuncio imminente, tutti i dettagli. È stato Gasperini, e non la Roma, a parlare di Champions. Che passa (anche) dal Pisa. Bologna-Aston Villa 1-3, le valutazioni: Ravaglia ingiustificabile, Miranda pure. Rowe è in forma smagliante. Juventus-Spalletti: ci siamo. Firma fino al 2028 e annuncio: i dettagli. Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il parere di Gianluca Di Marzio. Goretzka e Kompany: serve il coraggio di osare per le italiane. Il pensiero di Gianluca Di Marzio. Conte adesso apre: è pronto a cambiare e ADL a liberarlo. Ma sarà per l'Italia? 'Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane'. Il pensiero di Gianluca Di Marzio. Juventus–Spalletti, avanti insieme: oggi il rinnovo fino al 2028. Bologna, harakiri europeo: domina, spreca e si autoelimina. Rowe brilla ma non basta. Lazio, Sarri chiede garanzie: e il domino delle panchine potrebbe mutare gli scenari. Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 34ª giornata di Serie A. Serie B, Frosinone-Palermo: sfida dai punti pesanti allo “Stirpe”. Marino sul Palermo:'La squadra non ha punti deboli, è stata costruita per vincere'. Empoli, Rebecca Corsi:'Dobbiamo difendere la categoria, a Padova altra gara difficile'. Il Palermo guarda in casa Cesena: nel mirino Cristian Shpendi e Jonathan Klinsmann. Serie C, corsa ai playoff: ecco tutte le squadre già qualificate a tre giornate dalla fine. Ascoli a caccia della promozione, Tomei:'Nessun dramma se non ci riusciremo'. Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile. Prima volta in azzurro per Massimino:'Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile'. Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza. Italia, Soncin:'Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo' e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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