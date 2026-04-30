Como, futuro in bilico: l'allenatore parla del giocatore in scadenza e della mentalità del club

L'allenatore del Como ha parlato del futuro di un giocatore in scadenza di contratto, sottolineando la sua intelligenza e la possibilità di una carriera da allenatore. Ha anche ribadito l'importanza della mentalità giusta per il club, citando l'esempio di Lorena, che rappresenta lo spirito di dedizione e passione del Como. Nel frattempo, la Fiorentina è pronta a voltare pagina, la Lazio affronta i rinnovi contrattuali e il PSG continua a dominare le scene europee.

In vista della sfida contro il Napoli, l'allenatore del Como ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato del futuro di un giocatore in scadenza di contratto.

Secondo le sue parole, il calciatore sembra avere ancora la mentalità da giocatore, anche se ha espresso il desiderio di intraprendere una carriera da allenatore. L'allenatore ha sottolineato l'intelligenza e la preparazione del giocatore, affermando che potrebbe diventare un grande tecnico in futuro.

Ha anche ribadito che la porta del Como è aperta a tutti coloro che condividono la mentalità e i valori del club, citando l'esempio di Lorena, che si occupa della cucina e rappresenta lo spirito di dedizione e passione che il club vuole trasmettere. L'allenatore ha poi parlato della sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, sottolineando che il club è ancora giovane e in fase di crescita, ma che la mentalità giusta è fondamentale per il futuro.

Nel frattempo, la Fiorentina è pronta a voltare pagina dopo una stagione difficile, mentre la Lazio si trova ad affrontare una serie di rinnovi contrattuali e possibili addii. Francesco Totti è stato indicato come possibile sostituto di Claudio Ranieri alla Roma, mentre il PSG continua a dominare le scene europee nonostante l'addio di Mbappé.

Nel frattempo, il Cagliari punta sulla formazione di giovani talenti per garantire la salvezza, mentre in Serie C si prepara la 37ª giornata con partite decisive per la classifica. Il Cesena è chiamato a vincere contro la Carrarese per evitare la retrocessione, mentre il Catanzaro affronterà il Palermo in una partita che sarà un test importante per valutare la forma della squadra.

L'AlbinoLeffe ha rinnovato il contratto con il suo allenatore, che ha espresso la sua soddisfazione per la realtà del club, mentre il Pianese punta a concludere la stagione prima di parlare del futuro. Intanto, la Juventus Women ha annunciato la lesione del legamento crociato anteriore di Chiara Beccari, mentre l'Afghanistan femminile ha ottenuto il via libera per partecipare alle competizioni FIFA





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