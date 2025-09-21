Como Gela il Franchi: Addai Decisivo, L'Inter Punta su Esposito

Il Como sorprende la Fiorentina con una vittoria in trasferta grazie al gol di Addai. L'Inter lancia il giovane Pio Esposito. Aggiornamenti sul mercato e sulle altre partite di Serie A e B.

Il protagonista indiscusso della giornata calcistica è stato Addai, autore del gol decisivo che ha regalato la vittoria al Como sul campo della Fiorentina . Addai, con la sua prestazione, ha dimostrato tutto il suo talento, confermando le intuizioni dello staff tecnico e il lavoro svolto nel comparto scout. Le sue parole, rilasciate ai microfoni dopo la partita del Franchi, hanno testimoniato la sua determinazione e la sua dedizione alla squadra.

La vittoria del Como, con il punteggio di 1-2, rappresenta un risultato significativo, soprattutto contro una squadra come la Fiorentina. Le pagelle della partita hanno evidenziato le prestazioni di Mandragora e Fazzini come i migliori, ma Addai è stato colui che ha definitivamente gelato il Franchi. L'Inter, intanto, si concentra sul futuro e lancia Pio Esposito, un giovane talento con un potenziale enorme. L'amministratore delegato Marotta si è detto ottimista sulle capacità del ragazzo, sia per l'Inter che per la Nazionale. \Parallelamente, il mercato calcistico continua a muoversi. Il Sassuolo ha concluso in pochi minuti l'acquisto di Matic, un giocatore che, secondo Carnevali, potrà dare un contributo importante alla squadra. In Serie A, la Juventus di Allegri continua a sorprendere, dimostrando una capacità realizzativa inaspettata. Nonostante i risultati positivi, permangono dubbi sull'allenatore Tudor. Il VAR è tornato a essere protagonista, evidenziando l'importanza della tecnologia nel calcio moderno. Orsolini ha salvato il Bologna, mentre la Fiorentina, nonostante il sostegno del pubblico, non è riuscita a trovare la chiave per sbloccare la partita contro il Como. Atalanta e Cremonese si sono affrontate in un pareggio, mentre il Torino ha subito una battuta d'arresto. La Lazio ha perso il derby contro la Roma, con Pellegrini autore di una prestazione convincente. \Infine, il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe riservare delle sorprese. In Serie B, il Pescara ha ottenuto una vittoria travolgente contro l'Empoli, mentre il Rimini ha rinforzato la difesa con l'arrivo di Andrea Petta. Schough, parlando del suo percorso all'Inter, ha sottolineato la sua crescita personale e professionale. La Coppa Italia Femminile ha visto la conclusione del primo turno, con Genoa, Parma e Ternana impegnate sul campo. L'informazione calcistica è supportata da System24, che gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari di Tuttomercatoweb.com, tra gli altri editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale. Per informazioni dettagliate, è possibile contattare info.system24@ilsole24ore.com





Calcio Serie A Serie B Como Fiorentina

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

