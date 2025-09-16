Como-Genoa 1-1: Drammatico pareggio nel Monday Night

La terza giornata di Serie A si conclude con un pareggio emozionante tra Como e Genoa.

Il Como e il Genoa si sono confrontati in un match equilibrato disputato allo stadio Sinigaglia, terminando la gara in parità 1-1. I lariani, guidati da Fabregas, hanno preso l'iniziativa fin dai primi minuti e sono andati in vantaggio con un colpo di genio di Nico Paz al 13', sfruttando un errore di Colombo. Gli ospiti, allenati da Vieira, hanno cercato di reagire dopo la rete ospite, ma sono stati bloccati da una robusta difesa comasca.

Dopo la ripresa il Genoa ha cambiato passo, aumentando la pressione sulla difesa comasca. Le chance si sono fatte più frequenti, anche grazie ai cambi di Vieira che ha introdotto Carboni ed Ekuban per garantire più potenza offensiva. Nel finale, il match è cambiato radicalmente: Ramon, in campo per il Como, ha ricevuto un rosso diretto per un duro fallo su Messias. Il Genoa ha approfittato del vantaggio numerico e, in pieno recupero, ha trovato il pari grazie a Ekuban, assistito da Carboni e Messias. Il Como, reduce da una vittoria in rimonta contro il Torino, rimase con un punto importante in classifica, avvicinandosi ai primi posti, mentre il Genoa ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale.





