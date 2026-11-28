Fabregas annuncia il rientro di Diao, Caqueret e Addai. La Juventus affronta il Como dopo l'AEK. Le condizioni di Kean e le strategie di Spalletti.

La vigilia del big match di Serie A 2026/27 tra Como e Juventus allo Stadio Giuseppe Sinigaglia è caratterizzata da un clima teso e da importanti novità rosa. Il tecnico del Como, Francesco Fregas, ha confermato il rientro in squadra di tre elementi fondamentali per la sfida domenicale serale, segnando un netto miglioramento nella disponibilità dei propri uomini dopo le ultime settimane.

Rientro Diao e stato Kean

Le buone notizie arrivano direttamente dall'infermeria biancorossa, dove il mister ha fatto luce sulla situazione sanitaria del gruppo. Tra i giocatori annunciati come pronti per l'impegno di domenica sera spicca il nome di Diao, che torna a disposizione tattica dopo un periodo di recupero. Accanto a lui rientrano anche Caqueret e Addai, sebbene Fabregas abbia precisato che quest'ultimo è l'atleta che presenta maggiori resistenze fisiche e si trova in una fase di riacquisizione del ritmo migliore rispetto ai compagni.

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Un tema caldo toccato durante la conferenza stampa ha riguardato anche le condizioni fisiche di Kean. L'allenatore ha voluto fare chiarezza sulla situazione, confermando che il giocatore è seguito con la massima attenzione dal team medico. La gestione del rientro del centravanti argentino avviene con cautela, privilegiando la salute a lungo termine dell'atleta rispetto alla pressione immediata del risultato, in linea con la filosofia di lavoro che sta caratterizzando la stagione.

Le parole di Spalletti e la forza Juve

Parallelamente alle notizie del campo, le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, offrono un quadro chiaro delle aspettative per la trasferta sul Lago di Como. Il tecnico ha sottolineato come la squadra stia gestendo bene le nuove dinamiche e gli stimoli di questa stagione diversa da quelle passate. Per Spalletti si tratta semplicemente di un'altra partita da vincere per conquistare tre punti importanti, affrontando una squadra come il Como che conosce bene le proprie carte tattiche.

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Spalletti ha ammesso con onestà che il Como non ha nulla da perdere contro una Juventus già consolidata. Il mister bianconero ha reconocido che quando la squadra "accende il motore" raggiunge livelli di prestazione elevatissimi, rendendo necessario un approccio di partita perfetta da parte degli ospiti. La fiducia nel proprio gruppo è alta, ma la consapevolezza della qualità tecnica degli avversari rimane un elemento centrale nella preparazione mentale dei giocatori.

Gestione rosa e competizione in porta

Per quanto riguarda l'organico del Como, Francesco Fregas ha definito tutti i suoi elementi come "operai" indispensabili per il funzionamento del meccanismo di gioco. Ha spiegato che lo spazio è garantito a chi dimostra umiltà e disponibilità, ribadendo l'importanza di una rotazione costante per gestire al meglio le dinamiche interne. Questo approccio permette di mantenere alto il livello competitivo all'interno del dressing room, preparando i ragazzi a diventare grandi giocatori attraverso l'impegno quotidiano.

Nell'area di porta, la competizione tra Butez e Sanchez rappresenta un elemento di forza per il club lariano. Fabregas ha affermato che la concorrenza tra i due portieri è salutare e fa alzare il livello tecnico di entrambi, aiutandoli a crescere mentalmente. Con la squadra che conta già 26 punti, la presenza di due portieri di alto livello garantisce una sicurezza difensiva che permette di gestire le variegate situazioni di gioco con maggiore tranquillità e preparazione tattica.

Il fattore Sinigaglia e il ruolo di Nico

Lo Stadio Giuseppe Sinigaglia si conferma un fattore determinante per il Como, una vera e propria arma in più che i giocatori vogliono sfruttare contro una Juventus storicamente forte in Italia. Fabregas ha espresso il desiderio di vedere lo stadio gremito fin dal primo minuto, sottolineando come il calore dei tifosi locali possa influenzare positivamente la prestazione sportiva. L'ambiente esterno è considerato un elemento propulsivo che aiuta a gestire la pressione di un avversario così tecnico e esperto.

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Al centro dell'analisi tattica c'è anche il talento di Nico Paz, lodato dall'allenatore per il suo cocktail unico di fisico, visione e mentalità. Fabregas ha rivelato di confrontarsi spesso con il giovane argentino, notando come esegua azioni complesse come dribbling e passaggi senza dover pensare alla parte tattica razionale. Questa capacità di agire d'istinto, nata anche dal lavoro dei genitori, rende Nico un giocatore fuori dagli schemi che il Como cerca di integrare sempre meglio nel proprio sistema di gioco, lavorando sulla sintonia con gli altri attaccanti.