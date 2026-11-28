Como-Juventus in diretta DAZN Italia: canale, streaming e dettagli partita Serie A
Come seguire Como-Juventus in diretta streaming su DAZN Italia. Canali TV, orari, quote bookmaker e dettagli sulla sfida di Serie A tra Como e Juventus.
LA PARTITA DI SERIE A TRA COMO E JUVENTUS SARA' TRASMESSA IN DIRETTA DA DAZN ITALIA. LA SFIDA SI GIOCERA' ALLO STADIO GIUSEPPE SINIGAGLIA DI COMO, VEDRA' I LARIANI, QUINTI IN CLASSIFICA, AFFRONTARE I BIANCONERI, SESTI, A SOLO UN PUNTO DI DISTANZA.
Info Diretta e Piattaforme DAZN
DAZN ITALIA DETIENE IL PACCHETTO PRINCIPALE DEI DIRITTI TV, GARANTENDO LA VISIONE DI TUTTE E 10 LE PARTITE DI OGNI TURNO DI CAMPIONATO, DI CUI SETTE IN ESCLUSIVA ASSOLUTA. PER SEGUIRE COMO-JUVENTUS, GLI UTENTI DEVONO SOLO ABBONARSI AL SERVIZIO DI STREAMING DELLA PIATTAFORMA.Also readJuventus, come sta Kalulu: le ultime in vista del Como
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Contesto Classifica e Morale
IL COMO ARRIVA IN QUESTA PARTITA CON UN OTTIMO MOMENTO DI FORMA, AVENDO VITTORIOSO PER 2-0 CONTRO IL CAGLIARI IN CAMPIONATO POCHI GIORNI PRIMA. LA STRISCIA DI VITTORIE PESA MOLTO SUL MORALE DELL'AMBIENTE LARIANO, CHE Spera di consolidare il quinto posto in classifica.
DAVVERO FONDAMENTALE IL RUOLO DI CESc FABREGAS ALLA GUIDA DEL COMO, CHE VORRA' SFRUTTARE LA PROPIA ESPERIENZA PER BATTERE UNA JUVENTUS SOLIDA. I BIANCONERI, AL SESTO POSTO, SONO UNA SQUADRA CHE NON SI PUO' SOTTOVALUTARE IN QUESTO TIPO DI DERBY REGIONALE AD ALTO RISCHIO.
Impegno Champions League
LA JUVENTUS ARRIVA DA UNA VITTORIA CRUCIALE PER 1-0 SULL'AEK ATENE IN CHAMPIONS LEAGUE, MURATA MARTEDI' 24 NOVEMBRE. QUESTO RISULTATO HA DATO FURTHER SICUREZZA TATTICA AI PIEMONTESEI, CHE DOVRANNO ORA GESTIRE IL RILASSAMENTO PRE-GARA SENZA PERDERE LA FOCUS.
IL MATCH RAPPRESENTA UN MOMENTO CHIAVE PER ENTRAMBE LE SQUADRE. IL COMO VUOLE CONFERMARE LA SUA AScesa, MENTRE LA JUVENTUS CERCA DI NON PERDERE TERRAINO CONTRO LE DIRETTE INSEGUICI. L'ATMOSFERA AL SINIGAGLIA SARÀ SENZA DOUBIO PARTICOLARE E CARICA DI EMOZIONI PER TUTTI GLI SPETTATORI.
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