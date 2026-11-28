Scopri come guardare Como-Juventus in streaming su DAZN Italia e Sky Sport. Dettagli su orari, canali TV e diritti per la partita di Serie A tra le due top team.

La partita di Serie A tra Como e Juventus verrà trasmessa in diretta da DAZN Italia, garantendo l'accesso a milioni di tifosi attraverso il principale servizio di streaming del paese. L'incontro, che vede di fronte due squadre vicine nella classifica, rappresenta un appuntamento fondamentale per entrambe le compagini che lottano per i migliori posti in classifica.

Dettaglio dell'incontro e classifica attuale

Il Como ospita la Juventus allo Stadio Giuseppe Sinigaglia in una sfida cruciale di Serie A che potrebbe avere ripercussioni immediate sulla posizione in classifica. Le due squadre sono attualmente separate da un solo punto, il che rende l'esito di questa gara particolarmente significativo per le ambizioni di entrambi gli allenatori.

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I lariani, guidati da Cesc Fabregas, occupano attualmente il quinto posto del girone, dimostrando una fase di gioco consolidata. La squadra arriva con un morale alto grazie alla recente vittoria interna per 2-0 contro il Cagliari in campionato, un risultato che ha rafforzato la fiducia nel gruppo.

Dall'altra parte, la Juventus di Luciano Spalletti si presenta al fischio d'inizio dal sesto posto, subito dietro l'avversaria locale. I bianconeri hanno mostrato grande efficienza tattica nelle ultime uscite, confermando la solidità del loro gioco sotto la guida dell'allenatore italiano.

Formazione e risultati recenti delle squadre

La forma fisica e il momento di fiducia delle due squadre sono aspetti centrali prima del fischio d'inizio. Il Como ha consolidato il suo percorso nei tornei europei con una vittoria importante, mentre la Juventus cerca di mantenere alta la pressione in Europa.

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La squadra di Cesc Fabregas arriva dal successo per 1-0 sull'AEK Atene in Champions League, ottenuto martedì 24 novembre. Questa vittoria conferma la capacità della squadra lombarda di gestire anche le partite più complesse in campo internazionale, aggiungendo un layer di esperienza e maturità alla rosa.

La Juventus, dal canto suo, ha giocato giovedì sera in Europa League e ha vinto 4-1 contro l'Omonia Nicosia. Questa prestazione dimostrativa ha permesso alla squadra di Spalletti di arrivare all'incontro di Serie A con un grande carico di fiducia e sicurezza tattica.

Opzioni di streaming e diritti televisivi

Per gli abbonati DAZN, la visione della partita è inclusa nel servizio base e richiede semplicemente l'accesso alla piattaforma. DAZN è l'emittente che detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato.

La piattaforma garantisce che 7 di queste partite vengano trasmesse in esclusiva assoluta, mentre le rimanenti sono visibili anche su altri canali. Questo modello assicura una copertura completa del campionato, permettendo ai tifosi di non perdere nessun match importante della Serie A italiana.

Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla Square, documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati. Questi contenuti extra arricchiscono l'esperienza di visione, fornendo approfondimenti strategici e analisi dettagliate delle partite.

Alternative con NOW e Sky Sport

Un'alternativa valida è rappresentata da NOW, che trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45). Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

La piattaforma NON richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale. Questa flessibilità la rende ideale per chi preferisce la comodità dello streaming senza rinunciare alla qualità.

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A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione. Il pacchetto comprende le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Vantaggi tecnici e copertura internazionale

Il piano Standard NON si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo. Questa offerta amplia notevolmente il valore della sottoscrizione, rendendola adatta a un pubblico più variegato.

È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore, incluso il formato 4K. La stabilità della connessione e la definizione d'immagine sono punti di forza distintivi rispetto ad altre piattaforme.

Accesso sicuro e soluzioni VPN

Per chi desidera accedere al proprio solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potrebbero esserci restrizioni geografiche, è utile impiegare una Virtual Private Network (VPN). Questo strumento permette di bypassare istantaneamente i blocchi geografici regionali.

La tecnologia VPN consente di guardare le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla propria piattaforma di streaming preferita, garantendo la massima libertà di visione indipendentemente dalla posizione fisica dell'utente. È una soluzione tecnica efficace per i tifosi residenti all'estero o in mobilità.

Prossimi passi e informazioni pratiche

I tifosi sono invitati a visitare l'emittente ufficiale per verificare la compatibilità dei propri dispositivi e configurare le impostazioni di visualizzazione prima dell'inizio della gara. Una preparazione tecnica preventiva evita fastidiosi intoppi durante l'evento.

Completano l'offerta nazionale la copertura esclusiva della stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League. Questo pacchetto sportivo integrato rende i servizi in abbonamento delle principali piattaforme una scelta strategica per gli appassionati di sport.