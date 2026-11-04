Como: Moise Kean fuori fino a novembre, Ludi dà aggiornamenti infortunio

Il direttore sportivo del Como, Ludi, conferma che Moise Kean rimarrà indisponibile fino alla fine di novembre. Ecco tutti i dettagli sui tempi di recupero e le prossime partite che il attaccante salter.

Moise Kean, attaccante del Como, si trova attualmente lontano dai campi di gioco a causa di un infortunio subito durante la Nations League. L'ultimo incontro disputato dal giocatore è stato tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, segnando l'inizio di un lungo periodo di stop che continuerà per alcune settimane ancora. Il calciatore, trasferitosi in estate dalla Fiorentina ai lariani, attende quindi una nuova data per il suo rientro in campo.

Previsioni recupero e calendario

Davide Ludi, direttore sportivo del Como, ha fornito un quadro dettagliato delle tempistiche di guarigione durante un'intervista a Sky Sport, poco prima della partita di Champions League contro il Lens. Sebbene le stime iniziali lasciassero presagire un recupero breve, la situazione si è rivelata più complessa. L'obiettivo ufficiale è rivedere Kean in campo entro la fine di novembre, anche se non esistono certezze assolute al momento.

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La lista delle assenze per il giocatore è lunga e include incontri importanti sia in Serie A che in Europa. Kean saltará la trasferta di Lens e il big match di domenica contro l'Inter. Inoltre, la sua disponibilità sarà esclusa anche per gli impegni della Nazionale Italiana contro Francia e Belgio. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Ludi, il possibile ritorno potrebbe avvenire nell'ultima partita del mese, quella contro il Brescia il 29 novembre al Sinigaglia.

Strategia e prossimi impegni

Il calendario del Como prevede altre sfide prima di quel momento. Il 21 novembre i lariani sfideranno il Cagliari al rientro dalla sosta, mentre il 24 novembre ci si confronterà con l'AEK nella fase a gironi di Champions League. Se le speranze di recupero dovessero andare in fumo e Kean non fosse disponibile per la sfida contro il Brescia, il primo appuntamento utile per un suo eventuale rientro sarebbe il 2 dicembre, utile per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese.

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Origine infortunio e critiche alla Federazione

L'infortunio, che aveva già causato problemi al giocatore nella scorsa stagione, è stato contratto nella prima partita della Nations League contro il Belgio. Kean è partito titolare, venendo poi risparmiato per la trasferta in Turchia, ma è stato rimesso titolare per l'incontro successivo in Francia. Questa decisione non è stata ben vista da Francesco Fabregas, tecnico del Como.

Fabregas ha dichiarato che Kean ha subito un colpo importante contro il Belgio, necessitando di un lavoro a parte. Il tecnico ha espresso preoccupazione per la comunicazione tra la Federazione Italiana e i club, sottolineando come il giocatore abbia giocato da infortunato per 90 minuti nell'ultima partita, come evidenziato anche dalla risonanza effettuata il giorno precedente. Questa dinamica ha complicato i tempi di recupero e ha reso necessaria una gestione attenta da parte dello staff medico del Como.