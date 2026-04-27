Como, occhi su Matías Fernández-Pardo per il mercato estivo: la strategia e gli altri temi del calcio italiano

Il Como pianifica il mercato estivo puntando su giovani talenti come Matías Fernández-Pardo, mentre il calcio italiano è animato da diverse vicende tra cui il caso Rocchi, la lotta per lo scudetto e le scelte delle squadre per il futuro.

Il Como , galvanizzato dalla recente vittoria per 2-0 contro il Genoa , sta già pianificando attivamente la prossima campagna di calciomercato. La stagione in corso, che si preannuncia con una probabile partecipazione a una competizione europea – la cui natura specifica resta ancora da definire – richiede un rafforzamento della rosa attuale.

La società lariana, consapevole della necessità di ampliare le proprie opzioni, intende seguire la propria filosofia di acquisizione, puntando su giovani talenti con un elevato potenziale di crescita. L'allenatore, e la dirigenza, sottolineano la limitata ampiezza dell'organico attuale, evidenziando come squadre come Roma, Juventus e Napoli abbiano investito significativamente nel mercato, portando in squadra giocatori di calibro come Malen, Boga e Alisson.

Nonostante ciò, il Como sta ottenendo risultati positivi e mira a consolidare il proprio percorso, senza rallentare l'azione sul mercato. Secondo quanto riportato da TMW, il club lombardo ha messo nel mirino Matías Fernández-Pardo, un'ala sinistra classe 2005 di origine spagnola, ma nato e cresciuto a Bruxelles.

Il giocatore, che ha compiuto 21 anni lo scorso febbraio, ha rappresentato le giovanili del club belga fino all'Under 19, per poi scegliere di rappresentare la Spagna a livello giovanile, ricevendo anche convocazioni nella nazionale Under 21. Fernández-Pardo è tornato a vestire la maglia del club francese nell'estate del 2024, diventando rapidamente uno dei migliori esterni offensivi della Ligue 1.

In 26 partite di campionato, ha realizzato otto gol e fornito cinque assist, emergendo come il miglior marcatore della sua squadra, attualmente terza in classifica a pari merito con l'Olympique Lione. La sua velocità, la capacità di dribbling e il fiuto del gol lo rendono un profilo particolarmente interessante per il Como, che cerca di aggiungere qualità e imprevedibilità al proprio attacco. L'operazione, tuttavia, non sarà semplice, considerando l'interesse di altri club europei per il giovane talento.

Parallelamente all'attività di scouting e pianificazione del mercato, il panorama calcistico italiano è animato da diverse altre vicende. Il Genoa, nonostante la sconfitta contro il Como, gode di un clima positivo, con i tifosi che hanno espresso il proprio sostegno alla squadra e all'allenatore De Rossi. Il Napoli, invece, ha ritrovato solidità difensiva grazie al ritorno in forma di Rrahmani, con il rinnovo del contratto del difensore già in dirittura d'arrivo.

La Serie C è al centro di un'attenzione particolare, con approfondimenti quotidiani dedicati alla Lega Serie C. L'Inter, in vista del match contro il Parma, si avvicina sempre di più alla conquista dello scudetto, mentre il caso Rocchi continua a tenere banco, con Marotta che difende il club e l'AIA che si riunisce per discutere della situazione. La rimonta del Torino sull'Inter e le polemiche arbitrali aggiungono ulteriore tensione al campionato.

La Fiorentina è alla ricerca del nuovo allenatore, mentre Ranieri saluta la Roma per dedicarsi alla Nazionale. Altri temi caldi includono la pressione sull'Arezzo per la promozione in Serie B, le dichiarazioni di Tomori del Milan, i ricordi di Luiso su Vialli e la crisi dell'Empoli. Infine, la Serie A femminile ha visto la conclusione della 19ª giornata, con la partita Fiorentina-Ternana in programma alle 18:00





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