Como-Parma: ultime due partite per conquistare uno dei primi posti in Champions

Il Como e il Parma si giocheranno le ultime due partite per ottenere uno dei primi posti in ChampionsLeague, ma la sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia ha sbloccato il settimo posto, che passerà in Conference League. Gli lariani sono consapevoli di poter disputare il torneo di EuropaLeague se la gara non dovesse riservare una semifinale d'EuropaLeague o una finale datta in ConferenceLeague.

Como tra Europa League e Champions: ultime due partite per conquistare uno dei primi posti ma in alternativa sarà comunque nel girone unico continentale. Domenica alle 12:00, orario ufficiale dopo il caos Lega-Prefettura si giocherà Como - Parma alla pari di altre quattro partite.

I lariani si giocano l'accesso in Champions in queste ultime due partite, consapevoli però di poter giocare almeno il girone di Europa League. La sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia ha infatti sbloccato il settimo posto, che porterà in Conference. Dall'altra parte un Parma salvo da diverse settimane e che negli ultimi 180 minuti di Serie A proverà a chiudere con più punti possibili, per poi ripartire nel prossimo massimo campionato.

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