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Como si prepara all'Hellas Verona: ambiente familiare, giovani talenti e obiettivo Europa

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Como si prepara all'Hellas Verona: ambiente familiare, giovani talenti e obiettivo Europa
ComoHellas VeronaSerie A
📆5/8/2026 1:21 PM
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L'allenatore del Como ha parlato dell'atmosfera positiva nel gruppo, del riposo mentale dei giocatori e delle sfide per la qualificazione in Europa. Ha elogiato i giovani del vivaio e ha discusso delle difficoltà tattiche contro squadre difensive.

Il Como si prepara all'antivigilia della sfida contro l' Hellas Verona , valida per la 36^ giornata di Serie A . L'allenatore ha condiviso le sue riflessioni sul gruppo, sottolineando l'importanza di un ambiente familiare e positivo.

Ha parlato del riposo mentale dei giocatori, affermando che cinque di loro hanno fatto un piccolo viaggio insieme per staccare la mente e migliorare le prestazioni in campo. Ha menzionato anche Sergi Roberto e Goldaniga, che si sono allontanati per qualche giorno, evidenziando un'atmosfera sana all'interno della squadra. L'allenatore ha ricordato che, nonostante l'ambiente positivo, è fondamentale essere esigenti e dire le cose chiaramente quando necessario, anche se a volte l'amicizia può rendere difficile esprimere critiche.

Ha poi parlato della delusione di alcuni giocatori per le ultime convocazioni in Nazionale, come Jean Butez e Van der Brempt, ma ha sottolineato che i ragazzi sono ora focalizzati sulle ultime due settimane di campionato. Ha espresso la sua preferenza per una rosa corta e competitiva, con due giocatori per ruolo, e ha discusso della possibilità di qualificazione in Europa, sottolineando la necessità di rinforzare la squadra.

Ha anche criticato le partite delle 12:30, preferendo quelle del pomeriggio o della sera per una migliore preparazione dei giocatori. Infine, ha elogiato i giovani del vivaio, in particolare Cassano dell'U17, che ha impressionato durante gli allenamenti con la prima squadra, e ha parlato della difficoltà di segnare contro squadre che si difendono in blocco basso, come la Juventus. Ha concluso sottolineando l'importanza di avere fame di prestazione e di gol, evitando di sottovalutare gli avversari

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