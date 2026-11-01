Como Venezia risultato: Da Cunha segna e il Como vince 1-0

Il Como batte il Venezia 1-0 con un rigore di Da Cunha. La squadra di Fabregas sale al quarto posto, a due punti dall'Inter nel prossimo turno.

Il Como ha conquistato una vittoria importante battendo il Venezia per uno a zero in un incontro di campionato che ha visto la squadra allenata da Cesc Fabregas confermarsi solida anche senza mostrare il massimo del brillo tecnico. Questa vittoria permette ai comaschi di riappropriarsi del quarto posto in classifica, chiudendo il distacco dall' Inter a sole due unità, l'avversaria che dovranno affrontare nel prossimo turno di Serie A.

Risultato Como Venezia analisi tattica

La partita si è sviluppata secondo le attese, con il Como che ha dominato il possesso palla per gran parte dell'incontro, mantenendo però un ritmo non sempre elevatissimo. Nonostante la mancanza di brillanti accelerazioni, gli uomini di Fabregas hanno creato diverse occasioni pericolose, mettendo sotto pressione la difesa avversaria e cercando continuamente varchi per sbloccare la situazione.

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Parate decisive di Stankovic e VAR

Un ruolo fondamentale nella tenuta del risultato lo ha svolto il portiere dello Venezia, Stankovic, che si è esaltato con interventi decisivi, specialmente su due grandi occasioni create da Da Cunha e Kempf. Il primo episodio critico è avvenuto intorno alla mezz'ora quando l'arbitro Ferrieri Caputi ha inizialmente assegnato un rigore al Venezia per mano di Milla, ma dopo il controllo del VAR ha ritrattato la decisione tornando sulla sua prima valutazione.

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Rigore decisivo e vantaggio all'intervallo

Il gol del successo è arrivato grazie a un calcio di rigore netto assegnato al Como poco prima della pausa, dopo che Juan Jesus ha falloizzato su Douvikas. Da Cunha si è incaricato di trasformare l'opportunità, superando Stankovic e portando la squadra di Fabregas in vantaggio agli spogliatoi, risultato che si è confermato definitivo fino al fischio finale.