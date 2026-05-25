Como vince la Champions League, storia importante per il club lariano

Il Como vince la Champions League, storica partecipazione alla massima competizione UEFA e alla Champions League della storia del club. La gioia e l'orgoglio di Fabregas e compagni, mentre Milan e Juventus annunciano nuovi progetti e addii.

Una grande emozione, questa è un'impresa molto importante, siamo tutti felici. Non siamo ancora a domattina a pensare: 'Veramente siamo in Champions ? Con i ragazzini'.

È una storia importante, per il Como, per la gente. Per me come allenatore e leader di questa squadra - e sono stato molto criticato per questo - è importante come si vince. Questa è una famiglia vera, che si dice le cose in faccia, che si vuole migliorare. È un orgoglio vero.

Te lo dice uno che ha vinto un Mondiale. Un'emozione forte oggi. Vincere e perdere è una linea finissima, ma è vero che quando hai i migliori giocatori del mondo sei sempre favorito. E il Como a inizio stagione..





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