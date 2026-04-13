Comolli: Juventus Ambiziosa con o senza Champions League, Vlahovic a fine stagione

L'amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, traccia la rotta per il futuro bianconero, delineando un mercato estivo ambizioso, indipendentemente dalla qualificazione alla Champions League. Vlahovic? Se ne parlerà a fine campionato.

La Juventus , galvanizzata dalla gestione di Luciano Spalletti, non intende adagiarsi sugli allori dopo la recente vittoria a Bergamo. L'obiettivo principale rimane la qualificazione alla prossima Champions League , un traguardo che avrebbe un impatto significativo sia sul piano sportivo che, soprattutto, su quello finanziario. Tuttavia, l'amministratore delegato bianconero, Damien Comolli , ha rilasciato dichiarazioni che suggeriscono un approccio lungimirante e indipendente da tale qualificazione. Comolli ha infatti sottolineato come le strategie di mercato estivo non saranno vincolate esclusivamente al raggiungimento del prestigioso torneo europeo. La dirigenza, secondo le sue parole, ha fiducia nell'appeal del club, capace di attrarre giocatori di alto profilo indipendentemente dalla partecipazione alla Champions League . 'Sappiamo che la Juve continua ad attrarre giocatori di alto livello, desiderosi di venire qui per ciò che rappresenta questo club, non solo per la partecipazione alla Champions. Certamente, a livello finanziario sarebbe un vantaggio, ma la nostra ambizione non cambierà,' ha dichiarato Comolli, ribadendo l'ambizione di un mercato estivo ambizioso e focalizzato sul rafforzamento della rosa. La Juventus , un club con una storia gloriosa e una base di tifosi appassionati, gode di un prestigio che va oltre i risultati immediati, un fattore chiave nell'attrarre talenti di calibro internazionale. L'impegno della dirigenza nel costruire una squadra competitiva si riflette nella volontà di pianificare il mercato in modo strategico, considerando sia le esigenze tattiche che le opportunità offerte dal panorama calcistico. La Juventus sembra quindi proiettata verso un futuro ambizioso, con o senza la Champions League , pronta a competere ad alti livelli e a puntare a nuovi successi. Il mercato estivo, in questo contesto, si preannuncia particolarmente interessante, con la società che sembra intenzionata a muoversi con decisione per rinforzare la rosa e raggiungere gli obiettivi prefissati.

L'amministratore delegato ha inoltre fatto chiarezza sulla situazione legata a Dusan Vlahovic, attaccante di punta della squadra. Comolli ha confermato che non ci saranno decisioni affrettate sul futuro del giocatore serbo. Le trattative e le valutazioni sul futuro del bomber bianconero verranno rimandate alla fine della stagione, come precedentemente annunciato. 'Potrebbero esserci novità nei prossimi giorni riguardo a un prolungamento, ma non si tratta di Vlahovic. Per lui abbiamo sempre detto che discuteremo a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei contatti, ma nulla verrà deciso prima della conclusione del campionato,' ha affermato Comolli, allontanando speculazioni premature. Questa decisione dimostra la volontà della dirigenza di concentrarsi sul finale di stagione e di rimandare a un momento successivo le valutazioni relative a Vlahovic, un giocatore chiave per gli equilibri della squadra. La prudenza dimostrata nella gestione di questo tema suggerisce una strategia volta a preservare la concentrazione del giocatore e a evitare distrazioni che potrebbero compromettere il rendimento in campo. La situazione di Vlahovic, dunque, resta in sospeso, con la società pronta a valutare attentamente tutte le opzioni possibili al termine del campionato. Questo approccio riflette la volontà di agire con ponderazione e di prendere decisioni strategiche basate su una valutazione completa della situazione.

Infine, Comolli ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora e ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione in vista delle ultime sei partite del campionato, che verranno affrontate come delle vere e proprie finali. Il dirigente ha evidenziato l'unione del gruppo squadra attorno al tecnico, Luciano Spalletti, un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. 'Il lavoro sta dando risultati importanti. Ci attendono sei finali e dobbiamo mantenere questo livello. Il gruppo è molto unito attorno al tecnico: ora servono continuità e stabilità. Non possiamo garantire la vittoria, ma faremo tutto il possibile per raggiungerla,' ha concluso Comolli, trasmettendo un messaggio di ottimismo e determinazione. Le dichiarazioni di Comolli riflettono una chiara visione del futuro della Juventus, un futuro in cui la crescita e il successo non dipendono esclusivamente dalla partecipazione alla Champions League, ma dall'ambizione, dalla strategia e dalla capacità di attrarre talenti. La dirigenza sembra determinata a costruire una squadra vincente, capace di competere ai massimi livelli e di regalare emozioni ai tifosi. L'obiettivo è quello di creare una base solida per il futuro, consolidando la posizione della Juventus come uno dei club più importanti del calcio italiano e internazionale. La fiducia nel progetto, l'unità del gruppo e la determinazione nel perseguire gli obiettivi sono gli elementi chiave su cui si fonda la strategia della Juventus in questa fase cruciale della stagione.





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