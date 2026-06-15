Compagnie aeree ripristinano voli verso il Medio Oriente dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran

Alcune compagnie aeree stanno gradualmente ripristinando alcuni voli verso il Medio Oriente, sebbene la maggior parte delle sospensioni sia ancora in vigore dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran avvenuti a febbraio.

Alcune compagnie aeree stanno gradualmente ripristinando alcuni voli verso il Medio Oriente , sebbene la maggior parte delle sospensioni sia ancora in vigore dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l' Iran avvenuti a febbraio, che hanno causato disagi ai viaggi a livello globale.

Il più grande vettore greco ha cancellato i voli da Salonicco a Tel Aviv fino al 26 giugno. I voli per Dubai sono cancellati fino al 31 agosto, mentre quelli per Erbil e Baghdad fino al 30 settembre. La compagnia lettone airBaltic ha cancellato i voli per Tel Aviv fino al 28 giugno e quelli per Dubai fino al 24 ottobre. La compagnia aerea canadese ha cancellato i voli per Tel Aviv e Dubai fino al 24 ottobre.

Air France ha sospeso i voli per Tel Aviv fino al 21 giugno e quelli per Beirut e Dubai fino al 24 giugno. La compagnia statunitense ha sospeso i servizi sulla rotta Atlanta-Tel Aviv fino al 18 dicembre. La compagnia finlandese ha cancellato i voli per Doha fino al 2 ottobre, mentre continua a evitare lo spazio aereo dell'Iraq, dell'Iran, della Siria e dell'Israele. Riporterà i voli per Dubai, che opera solo nella stagione invernale, in ottobre.

La compagnia britannica ha ritardato la ripresa dei voli per Doha fino all'1 agosto e per Riyad fino all'8 agosto. I voli per Dubai, Tel Aviv, Bahrain e Amman sono sospesi fino alla fine della stagione estiva e sono previsti per riprendere il 25 ottobre. La compagnia giapponese ha sospeso i voli programmati per Tokyo-Doha fino al 31 luglio e Doha-Tokyo fino all'1 agosto.

La compagnia polacca ha cancellato i voli per Riyad fino al 30 giugno e per Beirut fino al 27 giugno. La compagnia aerea canadese ha pianificato di operare la sua rotta invernale per Dubai da ottobre. La compagnia tedesca ha pianificato di riprendere i voli per Tel Aviv a partire dal 1 luglio, mentre ITA Airways ha confermato di riprendere i voli a partire dal 1 luglio.

La compagnia svizzera ha ritardato la ripresa dei voli fino all'agosto e la compagnia belga ha sospeso le operazioni fino al 24 ottobre. La compagnia tedesca, la compagnia svizzera, la compagnia austriaca e la compagnia belga hanno sospeso i voli per Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riyad, Erbil, Muscat e Teheran fino al 24 ottobre.

La compagnia low-cost Eurowings ha sospeso i voli per Tel Aviv fino al 9 luglio, per Beirut fino al 17 luglio, per Erbil fino al 30 giugno e per Dubai, Abu Dhabi e Amman fino al 24 ottobre. La compagnia low-cost australiana ha rimandato i lanci previsti dei suoi servizi per Tel Aviv e Beirut all'infinito, senza nuove date di inizio.

La compagnia aerea australiana sta aggiungendo voli per Roma e Parigi per soddisfare l'incremento della domanda per le rotte europee. I voli per Parigi aumenteranno a cinque voli di ritorno a settimana da tre e il servizio Perth-Singapore aumenterà da quotidiano a 10 a settimana. Un nuovo orario sarà attivo progressivamente per i voli a partire dalla metà di aprile e sarà in vigore fino a luglio.

La compagnia aerea singaporiana ha esteso la sospensione dei voli per Dubai fino al 2 agosto, mentre sta aggiungendo servizi sulle rotte Singapore-Londra Gatwick e Singapore-Melbourne da fine marzo fino al 24 ottobre per soddisfare la maggiore domanda. La compagnia low-cost SunExpress, joint venture con la compagnia aerea tedesca Lufthansa, ha cancellato i voli per Dubai fino al 30 giugno e per Bahrain, Beirut e Erbil fino al 14 luglio.

La compagnia low-cost ha sospeso i voli per Dubai, Abu Dhabi e Amman dalle destinazioni europee continentali fino a metà settembre





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Compagnie Aeree Medio Oriente Attacchi Statunitensi E Israeliani Iran Viaggi Sospensioni Dei Voli

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il presidente Trump incontrerà i leader del Medio Oriente e parteciperà alla sessione con ZelenskiyIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà i leader del Medio Oriente e parteciperà a una sessione di lavoro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy durante il vertice del G7 in Francia la prossima settimana, hanno dichiarato sabato alti funzionari dell'amministrazione statunitense.

Read more »

Intesa USA-Iran: speranze per la sospensione del conflitto in Medio OrienteLa possibile firma del Memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, anche se da remoto, alimenta speranze per una tregua nel conflitto in Medio Oriente. L'accordo, seppur preliminare, potrebbe segnare l'inizio di un percorso verso la pace e il ripristino del diritto internazionale, nonostante i punti ancora aperti come la cessazione dell'occupazione israeliana del Libano e la disciplina dell'arricchimento dell'uranio iraniano. Le reazioni sono contrastanti: da un lato si valuta positivamente l'intesa, dall'altro permangono preoccupazioni, specialmente tra gli esperti americani riguardo al controllo dello Stretto di Hormuz. Entrambe le parti utilizzano la comunicazione per presentare l'accordo come un successo, mentre Israele manifesta dissensi, in particolare sull'abbandono dell'occupazione libanese. Anche se incompleto, un accordo preliminare è preferibile all'assenza di intesa.

Read more »

Accordo USA-Iran per porre fine ai conflitti in Medio Oriente, inclusa la situazione in LibanoStati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per terminare il conflitto in Medio Oriente, compreso quello in Libano, con la firma prevista il 19 giugno a Ginevra. L'annuncio è stato dato dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, che ha mediato, e confermato da Washington e Teheran. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato su Truth l'autorizzazione alla riapertura dello Stretto di Hormuz e alla revoca del blocco navale. L'intesa prevede la fine immediata delle operazioni militari, lo sblocco di asset iraniani congelati e negoziati su sanzioni, nucleare, ricostruzione economica e monitoraggio. Il viceministro iraniano Gharibabadi ha indicato quattro punti negoziali, mentre Trump ha parlato di una moratoria di 20 anni sull'arricchimento di uranio, possibilmente compromesso a 15 anni. Il ministro pakistano Dar ha definito l'intesa un passo avanti.

Read more »

Regno Unito vieta social under 16, tensione medio oriente e proteste G7Il governo britannico annuncia il divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni, mentre continuano gli scontri tra Israele e Hezbollah e le proteste anti-G7 a Ginevra sfociano in un rogo.

Read more »