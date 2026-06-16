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Compagnie aeree ripristinano voli verso il Medio Oriente

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Compagnie aeree ripristinano voli verso il Medio Oriente
Compagnie AereeVoliMedio Oriente
📆6/16/2026 12:45 PM
📰Internazionale
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Alcune compagnie aeree stanno gradualmente ripristinando alcuni voli verso il Medio Oriente, sebbene la maggior parte delle sospensioni sia ancora in vigore dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran avvenuti a febbraio.

Alcune compagnie aeree stanno gradualmente ripristinando alcuni voli verso il Medio Oriente , sebbene la maggior parte delle sospensioni sia ancora in vigore dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran avvenuti a febbraio, che hanno causato disagi ai viaggi a livello globale.

Il più grande vettore greco ha cancellato i voli da Salonicco a Tel Aviv fino al 26 giugno. I voli per Dubai sono cancellati fino al 31 agosto, mentre quelli per Erbil e Baghdad fino al 30 settembre. La compagnia lettone airBaltic ha cancellato i voli per Tel Aviv fino al 28 giugno e quelli per Dubai fino al 24 ottobre. La compagnia aerea canadese ha cancellato i voli per Tel Aviv e Dubai fino al 24 ottobre.

Air France ha sospeso i voli per Tel Aviv fino al 23 giugno, per Beirut fino al 24 giugno e per Dubai fino al 30 giugno. La compagnia aerea statunitense ha sospeso i servizi sulla rotta Atlanta-Tel Aviv fino al 18 dicembre. Prevede di riprendere i voli da New York-JFK a Tel Aviv il 6 settembre, mentre il lancio della rotta Boston-Tel Aviv, previsto per la fine di ottobre, è stato rinviato fino a nuovo avviso.

La compagnia finlandese ha cancellato i voli per Doha fino al 2 ottobre, continuando a evitare lo spazio aereo di Iraq, Iran, Siria e Israele. La compagnia aerea canadese ha cancellato i voli per Riyadh fino al 30 giugno e per Beirut fino al 27 giugno. LOT prevede di operare la sua rotta invernale per Dubai da ottobre.

Lufthansa prevede di riprendere i voli per Tel Aviv a partire dal 1° luglio, mentre ITA Airways ha confermato che riprenderà i voli dal 1° luglio. SWISS ha rinviato la ripresa dei voli fino all'agosto, mentre Brussels Airlines ha sospeso le operazioni fino al 24 ottobre. Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines hanno sospeso i voli per Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riyadh, Erbil, Muscat e Tehran fino al 24 ottobre.

La compagnia aerea low-cost Eurowings ha sospeso i voli per Tel Aviv fino al 9 luglio, per Beirut fino al 17 luglio, per Erbil fino al 30 giugno e per Dubai, Abu Dhabi e Amman fino al 24 ottobre. Malaysia Airlines ha rinviato i lanci previsti delle sue rotte per Tel Aviv e Beirut fino a nuovo avviso, senza fissare nuove date di partenza.

Singapore Airlines ha esteso la sospensione dei voli per Dubai fino al 2 agosto, mentre ha aggiunto servizi sulle rotte Singapore-London Gatwick e Singapore-Melbourne a partire dalla fine di marzo fino al 24 ottobre per soddisfare la domanda più alta. SunExpress, la joint venture di Lufthansa con Turkish Airlines, ha cancellato i voli per Dubai fino al 30 giugno e per Bahrain, Beirut e Erbil fino al 14 luglio.

La compagnia aerea low-cost ha sospeso i voli per Dubai, Abu Dhabi e Amman da destinazioni europee fino a metà settembre

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