Compagnie aeree ripristinano voli verso il Medio Oriente

Alcune compagnie aeree stanno gradualmente ripristinando alcuni voli verso il Medio Oriente, sebbene la maggior parte delle sospensioni sia ancora in vigore dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran avvenuti a febbraio.

Alcune compagnie aeree stanno gradualmente ripristinando alcuni voli verso il Medio Oriente , sebbene la maggior parte delle sospensioni sia ancora in vigore dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran avvenuti a febbraio, che hanno causato disagi ai viaggi a livello globale.

Il più grande vettore greco ha cancellato i voli da Salonicco a Tel Aviv fino al 26 giugno. I voli per Dubai sono cancellati fino al 31 agosto, mentre quelli per Erbil e Baghdad fino al 30 settembre. La compagnia lettone airBaltic ha cancellato i voli per Tel Aviv fino al 28 giugno e quelli per Dubai fino al 24 ottobre. La compagnia aerea canadese ha cancellato i voli per Tel Aviv e Dubai fino al 24 ottobre.

Air France ha sospeso i voli per Tel Aviv fino al 23 giugno, per Beirut fino al 24 giugno e per Dubai fino al 30 giugno. La compagnia aerea statunitense ha sospeso i servizi sulla rotta Atlanta-Tel Aviv fino al 18 dicembre. Prevede di riprendere i voli da New York-JFK a Tel Aviv il 6 settembre, mentre il lancio della rotta Boston-Tel Aviv, previsto per la fine di ottobre, è stato rinviato fino a nuovo avviso.

La compagnia finlandese ha cancellato i voli per Doha fino al 2 ottobre, continuando a evitare lo spazio aereo di Iraq, Iran, Siria e Israele. La compagnia aerea canadese ha cancellato i voli per Riyadh fino al 30 giugno e per Beirut fino al 27 giugno. LOT prevede di operare la sua rotta invernale per Dubai da ottobre.

Lufthansa prevede di riprendere i voli per Tel Aviv a partire dal 1° luglio, mentre ITA Airways ha confermato che riprenderà i voli dal 1° luglio. SWISS ha rinviato la ripresa dei voli fino all'agosto, mentre Brussels Airlines ha sospeso le operazioni fino al 24 ottobre. Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines hanno sospeso i voli per Abu Dhabi, Amman, Beirut, Dammam, Riyadh, Erbil, Muscat e Tehran fino al 24 ottobre.

La compagnia aerea low-cost Eurowings ha sospeso i voli per Tel Aviv fino al 9 luglio, per Beirut fino al 17 luglio, per Erbil fino al 30 giugno e per Dubai, Abu Dhabi e Amman fino al 24 ottobre. Malaysia Airlines ha rinviato i lanci previsti delle sue rotte per Tel Aviv e Beirut fino a nuovo avviso, senza fissare nuove date di partenza.

Singapore Airlines ha esteso la sospensione dei voli per Dubai fino al 2 agosto, mentre ha aggiunto servizi sulle rotte Singapore-London Gatwick e Singapore-Melbourne a partire dalla fine di marzo fino al 24 ottobre per soddisfare la domanda più alta. SunExpress, la joint venture di Lufthansa con Turkish Airlines, ha cancellato i voli per Dubai fino al 30 giugno e per Bahrain, Beirut e Erbil fino al 14 luglio.

La compagnia aerea low-cost ha sospeso i voli per Dubai, Abu Dhabi e Amman da destinazioni europee fino a metà settembre





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