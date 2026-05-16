Compiacimento lombardo: la compagine sogna la qualificazione alla Champions League e lavora sul mercato

La notizia riguarda la compagine lombarda che sogna la qualificazione alla Champions League e lavora sul mercato. Il 21enne argentino con cittadinanza spagnola tornerà quasi sicuramente al Real Madrid, mentre il club allenato da Fabregas pensa a un altro super colpo.

La compagine lombarda sogna la qualificazione alla Champions League ed è già al lavoro sul mercato: le ultime notizie. Il 21enne argentino con cittadinanza spagnola tornerà quasi sicuramente al Real Madrid che può esercitare il diritto di recompra entro il 30 giugno, ma il club allenato da Fabregas già pensa a un altro super colpo di.

Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la proprietà indonesiana avrebbe intenzione di rinforzare ulteriormente la rosa e starebbe pensando a César Esatto





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