Completedworks: Sculture Indossabili che Celebrano la Bellezza e la Sostenibilità

Un'intervista esclusiva a Anna Jewsbury, fondatrice e direttrice creativa di Completedworks, il brand di gioielli che unisce filosofia, matematica e design, creando sculture indossabili che celebrano la bellezza, la sostenibilità e il tempo. Un viaggio nel mondo creativo di un marchio che sta rivoluzionando il concetto di gioielleria.

A pochi giorni dall'inizio della London Fashion Week, Vogue Italia ha incontrato Anna Jewsbury , fondatrice e direttrice creativa di Completedworks , il brand di gioielli che ha conquistato il mondo con le sue sculture indossabili. Il marchio, nato nel 2013, è un'affascinante fusione di filosofia, matematica e design, un connubio che si riflette nell'approccio preciso e riduttivo di Jewsbury.

La visione del brand è chiara: creare pezzi che trascendano la semplice gioielleria, divenendo opere d'arte a tutti gli effetti. Ogni creazione nasce da un dialogo profondo tra forma, materia e luce, come se il design stesso sussurrasse una storia silenziosa ma intensa. Ogni dettaglio è meticolosamente studiato per stupire e catturare lo sguardo, trasformando i gioielli in sculture da indossare, capaci di suscitare meraviglia e stimolare la riflessione.\Fin dagli esordi, Completedworks ha giocato con la forma e la materia, sperimentando con materiali limitati ma preziosi, come il marmo recuperato. L'obiettivo è sempre stato quello di creare pezzi belli di per sé, indipendentemente dal processo creativo. Ogni nome, ogni dettaglio, riflette le idee e le emozioni che hanno dato vita a quel particolare gioiello, creando un legame quasi personale tra chi lo indossa e la sua storia. L'ispirazione per le collezioni è eclettica e multiforme, attingendo all'architettura, alla letteratura e alla vita quotidiana. L'architettura, con le sue forme e i suoi spazi, e la letteratura, con le sue narrazioni e i suoi simbolismi, sono fonti di ispirazione costanti. A volte, le idee nascono da semplici osservazioni della vita di tutti i giorni, altre volte da concetti storici o politici più ampi. Il risultato è un'opera di sottile equilibrio tra estetica immediata e profondità concettuale, tra fascino visivo e riflessione. Ogni pezzo invita a una seconda occhiata, a un'esplorazione più attenta, svelando nuovi dettagli a ogni incontro e trasformando il gesto di guardare in un atto di scoperta. Le forme, che fluiscono tra rigore e libertà, tra realtà e immaginazione, sembrano avere vita propria, invitando l'osservatore a interrogarsi sul significato più profondo.\Il concetto di tempo e trasformazione è un tema ricorrente nelle collezioni Completedworks. Jewsbury vuole creare pezzi che non siano legati a regole e rigidità, ma che esprimano un senso di transizione e mutamento. Le curve e le pieghe dei gioielli raccontano storie di evoluzione e trasformazione, invitando chi li indossa a riflettere sul continuo divenire della vita. La creazione diventa così un ponte tra l'ideale e il tangibile, tra l'astratto e il concreto. Completedworks non si limita a definire i propri pezzi, ma li invita a essere interpretati e vissuti in modo personale. La sostenibilità è un altro pilastro fondamentale del brand. Fin dalla prima collezione, Completedworks ha scelto di lavorare con materiali riciclati o rinnovabili, come il marmo recuperato, dimostrando che individualità e responsabilità globale possono coesistere. Il rispetto per l'ambiente è parte integrante del processo creativo, e il brand si impegna a tracciare una strada etica e inclusiva, trasformando ogni creazione in un gesto consapevole verso un futuro più sostenibile. La scelta dei materiali non è solo una questione etica, ma anche estetica, arricchendo l'esperienza sensoriale del gioiello e conferendogli un valore aggiunto





