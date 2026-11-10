Complotto contro RAF Fairford: Militante Iraniano Arrestato a New York

Il Dipartimento di Giustizia USA rivela che Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi ha pianificato l'attacco alla base britannica dalla prigione di New York.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato martedì che un membro di una milizia sostenuta dall' Iran ha elaborato piani per attaccare la base aerea della Royal Air Force (RAF) di Fairford nel Regno Unito, restando detenuto negli Stati Uniti. L'individuo coinvolto, identificato come cittadino iracheno Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, stava scontando la detenzione in una prigione di New York quando è stato scoperto il suo tentativo di coordinare l'operazione.

Dettagli sul Complotto e Meccanismi

Secondo quanto affermato dai pubblici ministeri federali, Al-Saadi ha tentato di trasmettere messaggi codificati ad altri due presunti agenti legati all'Iran. Questa comunicazione illegale è avvenuta attraverso telefonate rivolte ai suoi familiari più stretti mentre si trovava dietro le sbarre. Le autorità hanno evidenziato come questa strategia abbia cercato di eludere i controlli standard sulle comunicazioni carcerarie per mantenere i collegamenti con la rete operativa.

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L'obiettivo strategico dell'attacco pianificato era specificamente la base della RAF di Fairford, situata in Gran Bretagna. Questa struttura militare riveste una notevole importanza geopolitica poiché è stata utilizzata in passato dai bombardieri statunitensi per eseguire attacchi aerei contro obiettivi in Iran. La selezione di questo bersaglio indica una diretta risposta alle operazioni militari americane nella regione mediorientale.

Posizioni delle Parti e Accuse Penali

Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi si era precedentemente dichiarato non colpevole di otto capi d'accusa penali distinti. Tra queste accuse figurano gravi reati che includono la cospirazione finalizzata a fornire sostegno materiale a Kata'ib Hezbollah. Questa organizzazione è classificata dagli Stati Uniti come un'organizzazione terroristica, dato il suo stretto legame operativo e ideologico con l'Iran.

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La natura del sostegno fornito riguarda direttamente le attività belliche della milizia. Le indagini del Dipartimento di Giustizia hanno mirato a dimostrare che Al-Saadi non agiva isolatamente, ma faceva parte di una rete strutturata. La sua posizione fisica negli Stati Uniti non ha impedito il suo coinvolgimento nelle attività illecite, anzi, ha sfruttato la sua condizione di detenuto per cercare di orchestrare eventi violenti a distanza.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Il Primo Ministro britannico Andy Burnham aveva già dichiarato a ottobre che un presunto complotto contro la base era "molto probabilmente" stato coordinato dall'Iran. Questa affermazione precedente conferma le attuali rivelazioni delle autorità americane sull'estensione transnazionale della minaccia. La sovrapposizione tra le dichiarazioni politiche britanniche e le prove giudiziarie statunitensi rafforza la credibilità dell'intelligence condivisa sui due lati dell'Atlantico.

La scoperta di questi piani ha implicazioni significative per la sicurezza nazionale sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Il caso mette in luce la capacità delle organizzazioni terroristiche di operare anche attraverso membri detenuti, utilizzando canali indiretti come i familiari. I prossimi passi legali includeranno il processo penale per Al-Saadi, dove verranno esaminati nel dettaglio i metodi di comunicazione utilizzati per coordinare l'attacco.