Comunicato Stampa Serie A - La Serie A si apre con il successo in rimonta del Torino sul Sassuolo

La 36ª giornata di Serie A inizia con il successo del Torino in rimonta al Sassulo. I granata superano al Parma e si avvicinano all'Udinese. Si torna in campo con Cagliari-Udinese.

Si è aperta la 36ª giornata di Serie A con il successo in rimonta del Torino sul Sassuolo. I granata superano in classifica il Parma e si avvicinano all'Udinese.

Si torna in campo domani pomeriggio con Cagliari-Udinese. Questo il quadro completo: Uno-due micidiale, il Torino la ribalta: Pedersen trafigge il Sassuolo, ora è 2-1; Il Frosinone è in Serie A!

I ciociari tornano nel massimo torneo dopo 2 anni; Crisi Milan, il grande ex Shevchenko: 'Serve ritrovare l'entusiasmo di inizio stagione'; Il Sassuolo passa in casa del Torino: assist di Lipani, gol facile facile per Thorstvedt; Paquin sui soldi o dirigenti sbagliati: i club italiani hanno i milioni che servono a migliorare le squadre, ma vengono spesi male; Nuovo valzer delle panchine in vista in Serie A: qualcuno però impari dai'casi' Luis Enrique e Arteta; Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 36ª giornata di campionato; Juventus, Vlahovic torna titolare?

Spalletti conferma: 'Può essere la sua partita'; Luis Enrique e la Roma: scelto da Baldini, Sabatini e Massara, il punto di Gianluca Di Marzio; Un passo salvezza e poi rivoluzione: anche i big possono salutare la Fiorentina; Frosinone in Serie A: il capolavoro di Alvini tra la regia di Calò e la'linea verde'; Serie B, definito il quadro dei playoff. Si parte di Modena-Juve Stabia e Catanzaro-Avellino; Arezzo, Coppolaro: 'Promozione in B meritata.

Ai playoff tifo Salernitana; Cosenza, il futuro è un rebus: Buscè verso l'addio. Sette giocatori in scadenza; Licenza UEFA 2026/77: in Serie A Women sono nove su 12 i club che l'hanno ottenuta; Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: 'Col Genoa gara che vale tanto per entrambe. Siamo pronte





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