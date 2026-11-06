La giuria del Southwark Crown Court ha trovato Jimmy Brand colpevole di stupro e violenze sessuali su quattro donne tra il 2004 e il 2009. Dettagli sul verdetto e sulla pena.

La giuria del Southwark Crown Court a Londra ha dichiarato Jimmy Brand colpevole di stupro e aver commesso violenze sessuali su altre tre donne tra il 2004 e il 2009. Il verdetto conclude un processo ad alta visibilità mediatica che ha visto l'ex marito della popstar americana Katy Perry affrontarsi con le accuse di aver abusato di una sua fan di ventuno anni all'epoca dei fatti.

Dettaglio del Verdetto e Custodia

Jimmy Brand ha assistito alla lettura del verdetto seduto accanto alla moglie Laura, presente anche nelle udienze precedenti con un volto tirato e un abito scuro. Il 51enne indossa un crocifisso al collo, simbolo del suo battesimo nel 2024 nelle acque del Tamigi. Il giudice Joel Bennathan ha disposto la custodia cautelare immediata per l'attore, respingendo la richiesta di libertà su cauzione avanzata dall'avvocato Ian Winter. Winter aveva invocato un atto di umanità per permettere a Brand di salutare i suoi tre figli, ma il giudice ha mantenuto la decisione di trattenimento.

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La Posizione del Pubblico Ministero

La procuratrice Riel Karmy-Jones ha definito Jimmy Brand un predatore sessuale calcolatore e un manipulatore spietato verso le sue vittime. L'ex comico si era dichiarato innocente sostenendo che i rapporti sessuali fossero sempre consensuali. Tuttavia, la giuria lo ha riconosciuto colpevole di quattro capi d'imputazione su sette, relativi a sei donne protette dall'anonimato. La ricostruzione degli episodi include episodi avvenuti in una stazione radio, sul set di un DVD e nella residenza di Brand, che all'epoca godeva di enorme successo.

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Ulteriori Indagini e Aggravamento

La posizione penale di Jimmy Brand potrebbe ulteriormente aggravarsi per le nuove indagini in corso. Scotland Yard ha confermato che il 51enne è indagato per le accuse di stupro di altre due donne. Gli atti relativi a queste nuove accuse sono già stati trasmessi alla procura per le opportune valutazioni legali. La pena detentiva di una certa durata sarà stabilita lunedì, quando l'attore saprà il numero esatto di anni da scontare.

Reazioni e Contesto Medievale

L'avvocato Ian Winter ha attaccato la giornalista Rosamund Urwin del Sunday Times fuori dal tribunale, usando espressioni volganti per contestare le inchieste che avevano portato a luce le molestie. Rosamund Urwin si era detta soddisfatta del verdetto affermando che era stata fatta giustizia. Jimmy Brand, noto per il suo umorismo provocatorio e le posizioni di sinistra in passato, si era reinventato come guru conservatore sui social media prima di trasferirsi in Florida con la famiglia.