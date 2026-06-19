La partita comincia ben prima del fischio di inizio, quando è necessario controllare la glicemia, gestire correttamente la terapia insulinica e pianificare accuratamente l'alimentazione. Una routine che richiede impegno e consapevolezza ma che, oggi, dimostrano sempre più atleti che, nonostante la malattia, riescono a competere ai massimi livelli.

Con il diabete di tipo 1 si può giocare ai massimi livelli: le storie di 4 calciatori professionisti . La partita comincia ben prima del fischio di inizio, quando è necessario controllare la glicemia, gestire correttamente la terapia insulinica e pianificare accuratamente l'alimentazione.

Una routine che richiede impegno e consapevolezza ma che, oggi, dimostrano sempre più atleti che, nonostante la malattia, riescono a competere ai massimi livelli. Tra questi ci sono cinque calciatori: Nacho Fernández, ex Real Madrid, che oggi è difensore dell'Al-Qadisiya, di cui è capitano, e che è stato campione d'Europa nel 2024 con la Nazionale spagnola. In diverse occasioni ha raccontato di essere stato inizialmente scoraggiato nel proseguire il suo percorso da calciatore professionista.

Col supporto degli specialisti e della famiglia, è riuscito invece a gestire la malattia senza rinunciare alla propria passione e negli anni è diventato uno dei difensori più forti della sua generazione. Jesper Karlström, centrocampista dell'Udinese, attualmente impegnato ai Mondiali 2026 con la Nazionale svedese, ha dichiarato: 'Ai bambini e ragazzi che hanno ricevuto una diagnosi e che temono che questa possa porre un freno ai loro sogni voglio dimostrare che non è così'.

Ha ricevuto la diagnosi di diabete di tipo 1 nel 2021 all'età di 21 anni. All'epoca il calciatore era già un professionista affermato. Dolberg ha deciso di condividere immediatamente la notizia con compagni e tifosi, spiegando di aver fatto degli accertamenti in seguito al manifestarsi di alcuni sintomi, tra i quali spossatezza e stanchezza inspiegabili. Dopo aver saltato alcuni impegni di gioco per la gestione della nuova terapia insulinica, oggi il calciatore gioca nel campionato olandese ai massimi livelli.

Diagnosticato all'età di 16 anni, in diverse interviste il difensore dell'Everton ha raccontato i sintomi iniziali - sete eccessiva, spossatezza, perdita di peso importante - e di come sia riuscito, grazie all'innovazione tecnologica, a gestire bene la malattia, portando avanti la sua carriera. Il giovane collabora con ospedali e associazioni per incoraggiare i ragazzi con diabete a perseguire i propri sogni sportivi. Jordan Morris Foundation per educare, ispirare e supportare bambini e ragazzi che, come lui, hanno ricevuto la diagnosi.

È inoltre molto attivo nel programma di sensibilizzazione. Oggi queste storie appaiono sempre più comuni, ma fino a pochi decenni fa l'approccio era molto diverso: si tendeva, infatti, a scoraggiare lo sport agonistico nei pazienti con diabete di tipo 1. Cosa è cambiato?

'Fino a qualche anno fa, non solo quella agonistica', conferma Candido. 'Questo perché, dovendo utilizzare un farmaco come l'insulina, che può indurre ipoglicemia, il rischio di variazioni della glicemia difficili da prevedere e gestire portava a sconsigliare lo sport in generale, e a maggior ragione la possibilità di praticare sport ad alto livello'. Sono nate insuline molto più stabili, che proteggono maggiormente dal rischio di ipoglicemia rispetto a quelle utilizzate diversi anni fa.

È cambiata radicalmente la tecnologia per il monitoraggio continuo della glicemia. Oggi un atleta, a qualsiasi livello (e a maggior ragione a livello agonistico), ha gli strumenti per controllare in tempo reale l'andamento della sua glicemia. In questo modo può mettere in atto precise strategie durante l'attività fisica: ad esempio, integrare con degli zuccheri se vede che la glicemia sta scendendo troppo, oppure fare una correzione se la stessa è troppo alta.

La terza rivoluzione è rappresentata dalle pompe di infusione di insulina 'intelligenti'. Questi dispositivi comunicano direttamente con i sistemi di monitoraggio e, grazie ad algoritmi avanzati, sono in grado di adattare automaticamente l'infusione di insulina in funzione delle esigenze dell'organismo, senza che sia necessario l'intervento diretto della persona. Per chi ha il diabete di tipo 1 e il calcio rientra tra questi.

'L'attività fisica si distingue generalmente in aerobica, anaerobica o mista. Sport come il calcio o il basket rientrano nelle attività miste e intermittenti, perché alternano continuamente fasi aerobiche e anaerobiche.

Questo può rendere la gestione del diabete di tipo 1 un po' più complessa, poiché nelle attività prevalentemente anaerobiche si può osservare anche un aumento della glicemia legato alla liberazione degli ormoni dello stress, mentre nelle attività aerobiche è più frequente una sua riduzione per il maggior utilizzo di glucosio da parte dei muscoli. Negli sport misti, come il calcio appunto, l'andamento glicemico dipende molto da quale componente, aerobica o anaerobica, prevale in un determinato momento della partita.

Per questo motivo la gestione può risultare più complessa rispetto a quella richiesta da uno sport caratterizzato da uno sforzo da un'intensità più costante





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