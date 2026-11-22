Un gruppo femminile suona in segreto a Teheran, tra ansia e desiderio di libertà. L'attesa per il futuro politico domina la scena culturale iraniana.

Nel pomeriggio di un giorno autunnale a Teheran, sotto un sole meno vigoroso che segnava il cambio di stagione, si è svolta un'esibizione musicale di grande significato politico e sociale. Accanto al Teatro Rudaki, storico luogo di spettacoli sopravvissuto a bombardamenti e sanzioni, è iniziata la prima performance di un gruppo interamente femminile. L'evento, classificato come illegale dalle autorità, ha riunito un pubblico numeroso e partecipe, pronto a vivere un momento di fuga dalla realtà quotidiana.

Il Teatro Rudaki, costruito ai tempi dello scià per i balletti, ospita ora concerti sinfonici ma non aveva mai permesso l'accesso a gruppi indipendenti. La presenza di un ensemble femminile in quel contesto rappresenta una rottura delle norme consolidate. Le artiste hanno dovuto rispettare regole severe: i cellulari dovevano essere spenti o in modalità aereo, e era vietato filmare o fotografare. Questa restrizione, sebbene limitante, è stata accolta come una forma di protezione per la libertà espressiva del momento.

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La formazione musicale Le Dekhiz sul palco

Il gruppo responsabile di questa storica esibizione è composto dalle Le Dekhiz, un collettivo femminile che include una sassofonista, una violinista, una batterista e una bassista. A guidare la scena c'è una cantante, vestita con una camicia verde pistacchio, che suona una chitarra elettrica color crema. Il suo stile ricorda per l'intensità le performance di Jimi Hendrix, con i capelli raccolti in alto e movimenti dinamici della testa durante l'esecuzione.

Il repertorio ha mescolato versi persiani a melodie di canzoni francesi, creando un ponte culturale unico. La performance è culminata con un brano che ha scatenato l'eccitazione del pubblico: la cantante ha cantato il desiderio di una "Teheran in libertà", invitando i presenti a festeggiare la felicità insieme. Il coro è stato appreso rapidamente, trasformando il concerto in un inno collettivo di speranza e rivendicazione identitaria.

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L'impatto emotivo e le prospettive politiche

L'atmosfera nella sala era elettrizzante, con partecipanti che cantavano il ritornello come se fossero sotto l'effetto di una nuova sostanza. Questo momento di condivisione ha permesso di sospendere i pensieri sul mondo esterno, concentrandosi interamente sul desiderio di libertà. Tuttavia, l'uscita dalla sala ha riportato la realtà, con un'ansia pulsante che ha sostituito l'entusiasmo iniziale. Gli spettatori hanno espresso preoccupazioni sulle prospettive future del paese.

Alcuni presenti hanno ipotizzato che l'America potesse attaccare prima delle elezioni, un timore che ha generato dibattito tra i giovani. Una ragazza in abito scintillante ha chiesto che senso avesse preoccuparsi in quel momento, evidenziando la sensazione di stordimento causato dall'incertezza. L'attesa per eventi catastrofici o cambiamenti politici domina la psicologia collettiva, creando un clima di sospensione continua.

Il parallelo con l'incertezza storica

La situazione attuale ricorda la crisi vissuta dal cosmonauta Sergej Krikalev, che rimase nello spazio per cinque mesi quando l'Unione Sovietica si dissolse. Il suo paese non esisteva più al ritorno, e la base di Bajkonur era ora in un nuovo stato che chiedeva pagamenti per l'atterraggio. Krikalev sperimentò la "ansia dell'incertezza", una tortura psicologica derivante dal non sapere quando o come sarebbe tornato sulla Terra.

Per sopravvivere a quei 311 giorni, Krikalev si concentrò su attività quotidiane: correre sul tapis roulant, pulire i filtri dell'ossigeno e riparare le attrezzature. Questa metafora è utilizzata per descrivere il comportamento dei cittadini iraniani oggi, che tengono occupata la mente con piccoli momenti di normalità e desiderio per evitare di affrontare l'abisso dell'ignoto politico e sociale. L'attesa continua, sospesa tra la speranza di una Teheran libera e la realtà dell'incertezza globale.