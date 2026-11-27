Impiegata 62enne di concessionaria veronese accusata di sottrarre oltre 48mila euro tra stipendi doppi e contanti. Arrestanda in flagranza dal carcere di Soave.

La titolare di una concessionaria di auto sita nella provincia di Verona ha attivato un rigoroso sistema di controllo dopo aver scoperto gravi irregolarità contabili. La dipendente, una donna di 62 anni, è stata arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri di Soave per appropriazione indebita e sottrazione di denaro. L'indagine ha portato alla luce un sistema di sottrazioni durato tre anni, con un danno economico stimato in oltre 48mila euro.

La dinamica delle sottrazioni contabili

L'impiegata amministrativa e contabile lavorava presso la struttura da marzo 2023. Per facilitare la gestione aziendale, le era stato conferito un accesso diretto ai conti correnti societari. Tale autorità le permetteva di regolare i pagamenti degli stipendi ai dipendenti e di saldare i fornitori. Inizialmente, il titolare riponeva in lei una fiducia ciecamente incrollabile, permettendole di gestire flussi finanziari di grande rilievo senza un'analisi preventiva.

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Tuttavia, questa delega ha creato la condizione per una serie di illeciti. Le indagini hanno ricostruito come la donna avesse utilizzato le proprie credenziali bancarie per accreditarsi doppi stipendi a suo favore. Questa pratica ha permesso di deviare una parte consistente delle risorse aziendali senza che l'anomalia venisse rilevata immediatamente dai sistemi di controllo ordinari.

Il ruolo cruciale della videosorveglianza

Il sospetto di comportamenti illeciti ha spinto il proprietario a installare una telecamera di videosorveglianza puntata specificamente sulla scrivania della dipendente. L'obiettivo era cogliere l'impiegata in flagranza di atto, documentando visivamente le sottrazioni. Le riprese hanno così fornito la prova decisiva per confermare le ipotesi investigative, immortalando episodi precisi di prelievo improprio.

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Secondo quanto riportato dal collega Francesco Sergio del Corriere del Veneto, la videosorveglianza ha catturato quattro episodi distinti di sottrazione. Gli atti registrati includevano il distacco di denaro contante dalla cassa e la trattenuta impropria di buoni carburante destinati ai clienti o ai dipendenti. Questi filmati sono stati successivamente acquisiti su chiavetta usb come prova fondamentale per l'azione penale.

L'arresto in flagranza e il caso specifico

Un episodio determinante risale a pochi giorni prima dell'intervento delle forze dell'ordine. In quella circostanza, la moglie del proprietario della concessionaria ha consegnato personalmente all'impiegata la somma di 775 euro. La somma era destinata a scopi precisi: una parte andava a un dipendente insieme a un buono carburante, mentre 350 euro dovevano essere versati nel fondo cassa per i fornitori.

Invece di completare l'operazione, la dipendente ha nascosto l'intero denaro nella propria borsa personale. La moglie del titolare ha seguito la scena in diretta sul proprio smartphone, osservando il comportamento sospetto. Alla luce di quanto accaduto, sono stati immediatamente allertati i Carabinieri di Soave, che hanno intervenuto per assicurare la prova del reato e la persona.

Sanzioni giudiziarie e conseguenze legali

In seguito all'intercettazione, la somma di 350 euro è stata recuperata, mentre la donna è stata fermata in flagranza. L'arresto è stato convalidato dal giudice tramite la direttissima, ma la donna è successivamente stata rimessa in libertà. Successivamente, le misure cautelari sono state sostituite con i domiciliari, su disposizione del pubblico ministero di turno.

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La vicenda ha aperto un iter giudiziario che si concluderà in futuro. Il processo è fissato per i prossimi mesi, dove si valuterà la prova documentale e le dichiarazioni raccolte. L'impiegata 62enne affronta ora le conseguenze legali di un comportamento che ha compromesso la fiducia aziendale e causato un danno economico significativo alla concessionaria veronese.