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Concita De Gregorio: 'Mi guardavo allo specchio e vedevo un ragazzino magrissimo e senza capelli. La malattia non è un dono'

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Concita De Gregorio: 'Mi guardavo allo specchio e vedevo un ragazzino magrissimo e senza capelli. La malattia non è un dono'
EbolaRepubblica Democratica Del CongoVirus Bundibugyo
📆5/17/2026 10:49 AM
📰Corriere
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È la 17ma epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, ma i morti sarebbero numerosi e il ceppo rilevato raro e senza un vaccino efficace. Il timore è che i contagi si estendano ad altri Stati confinanti nella provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo (ad eccezione di due registrati in Uganda); di quella attualmente rilevata e segnalata, con un significativo rischio di diffusione a livello locale e regionale. non esistono terapie o vaccini specifici approvati per il virus Bundibugyo

Concita De Gregorio: 'Mi guardavo allo specchio e vedevo un ragazzino magrissimo e senza capelli. La malattia non è un dono' È la 17ma epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, ma i morti sarebbero numerosi e il ceppo rilevato raro e senza un vaccino efficace .

Il timore è che i contagi si estendano ad altri Stati confinanti nella provincia di Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo (ad eccezione di due registrati in Uganda); di quella attualmente rilevata e segnalata, con un significativo rischio di diffusione a livello locale e regionale. non esistono terapie o vaccini specifici approvati per il virus Bundibugy

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