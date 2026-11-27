Numerosi concorsi pubblici chiudono le domande a dicembre, tra sanità, forze armate e amministrazioni. Ecco date di scadenza e requisiti principali.

Sono numerosi i concorsi pubblici con scadenza a dicembre, con posti messi a bando in diversi settori. Tra i profili più ricercati figurano assistenti amministrativi, infermieri, tecnici sanitari, medici, operatori socio-sanitari, ispettori e personale militare. Alcuni bandi chiudono le domande a inizio dicembre, altri restano aperti fino alla fine dell'anno.

Le posizioni aperte si concentrano soprattutto nel settore sanitario e nelle amministrazioni pubbliche. Le procedure riguardano sia enti statali, come il Ministero della Difesa e il Ministero della Giustizia, sia aziende sanitarie locali e ospedaliere, sia comuni e regioni. Di seguito le scadenze principali, in ordine cronologico.

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Scadenze dei concorsi nella sanità a dicembre

Nel settore sanitario le scadenze sono numerose e coprono profili diversi, dagli infermieri ai dirigenti medici. La ASST di Lecco ha messo a bando 49 posti per infermieri, con scadenza il 3 dicembre, e 14 posti per tecnici sanitari di radiologia medica, con scadenza il 17 dicembre. Per entrambi i profili è richiesta la laurea nella rispettiva disciplina e l'iscrizione all'albo professionale.

Il Policlinico di Milano cerca 20 infermieri con laurea abilitante e iscrizione all'albo, con scadenza fissata al 3 dicembre alle ore 23:59. La ASST Gaetano Pini CTO seleziona 10 infermieri con contratto a tempo indeterminato, con scadenza il 4 dicembre alle ore 23:59.

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La ASL Salerno offre 15 posti per dirigenti medici di Ortopedia e traumatologia, con scadenza il 6 dicembre alle ore 23:59. Richiede la laurea in Medicina e chirurgia, la specializzazione e l'abilitazione professionale. La ASL Rieti cerca invece 14 dirigenti medici di Medicina d'emergenza-urgenza, sempre con scadenza il 6 dicembre alle ore 23:59.

La ASST di Pavia ha pubblicato due procedure per infermieri: 16 posti con scadenza il 7 dicembre e altri 10 posti con scadenza il 14 dicembre. Per entrambe sono richieste la laurea in Infermieristica e l'iscrizione all'albo. La ASL Viterbo cerca 22 infermieri, con scadenza il 10 dicembre alle ore 23:59.

Concorsi nelle forze armate e nella Polizia di Stato

Le forze armate e la Polizia di Stato offrono un numero rilevante di posti, con requisiti che variano in base al ruolo. L'Aeronautica Militare ha messo a bando 1.050 posti per volontari in ferma prefissata iniziale (VFI), di cui 1.000 ordinari, 20 per il settore Incursori e 30 per il settore STOS. È richiesta almeno la licenza media, oltre ai requisiti fisici e attitudinali previsti, con scadenza il 3 dicembre alle ore 23:59.

L'Esercito Italiano cerca 60 tenenti nei ruoli normali, con inserimento nei diversi corpi dell'Esercito. Per partecipare è richiesta la laurea, e la scadenza è fissata all'8 dicembre 2026, dopo la proroga del termine iniziale. Il Ministero della Difesa ha invece pubblicato 1.100 posti per assistenti a tempo pieno e indeterminato nell'Area degli assistenti, con scadenza il 5 dicembre alle ore 23:59 e diploma di scuola superiore richiesto.

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La Polizia di Stato mette a disposizione 1.000 posti complessivi per allievi vice ispettori, suddivisi in quattro concorsi. Si tratta di 300 posti per competenze informatiche, 270 per discipline economiche e aziendali, 230 per competenze linguistiche e 200 per processi comunicativi. Le scadenze di questi bandi non sono riportate nel testo di riferimento.

Scadenze nelle amministrazioni pubbliche e nei concorsi regionali

Nelle amministrazioni pubbliche il bando più ampio riguarda il Ministero della Giustizia, che seleziona 300 magistrati ordinari. La selezione è rivolta a laureati in Giurisprudenza in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alla magistratura, con scadenza il 10 dicembre alle ore 23:59.

Il Comune di Genova ha pubblicato 19 posti per operatori di polizia locale, con scadenza il 9 dicembre, e 10 posti per istruttori amministrativi riservati alle categorie protette, con scadenza il 18 dicembre. Per il secondo profilo è richiesto il diploma di scuola superiore. La Regione Umbria cerca 10 istruttori contabili con mansioni amministrative e contabili, con scadenza il 14 dicembre alle ore 23:59.

Il calendario di dicembre si chiude con diverse procedure sanitarie di metà e fine mese. La ASP Reggio Emilia Città delle Persone seleziona 13 operatori socio-sanitari (OSS), con scadenza il 16 dicembre alle ore 12:00 e licenza media richiesta. Chi intende candidarsi deve verificare il bando ufficiale per requisiti completi e modalità di presentazione della domanda.