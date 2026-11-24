Il Gup di Prato condanna a 10 anni un imprenditore di 60 anni per abuso sessuale su dipendente 24 anni drogata con benzodiazepine in un laboratorio.

Il Tribunale di Prato ha emesso una sentenza di primo grado che condanna un imprenditore di 60 anni a dieci anni di reclusione. La condanna riguarda l'accusa di aver drogato e abusato sessualmente di una sua dipendente di 24 anni. La decisione è stata presa dal Gup del tribunale locale al termine di un giudizio con rito abbreviato. Questo verdetto riguarda i fatti avvenuti il 15 dicembre 2025 in una struttura produttiva locale.

Dettagli dell'abuso e droghe nel cibo

La vicenda si è svolta quando la giovane lavoratrice si trovava al suo primo giorno di impiego presso il laboratorio di riparazione di macchine da caffè. L'imprenditore le avrebbe proposto di restare oltre l'orario di lavoro previsto offrendole una minestra. Dopo l'assunzione del pasto, la ragazza avrebbe perso conoscenza, riportando un blackout totale degli eventi.

Also read Condanna a 30 anni per l'omicidio di Luigia Borrelli nel centro storico di Genova

Il risveglio è avvenuto ore dopo, in un camper, dove la giovane si è trovata con abiti diversi dai suoi. Lo shock immediato e la completa mancanza di memoria l'hanno spinta a recarsi in ospedale per accertamenti medici. Gli esami clinici hanno confermato la presenza di benzodiazepine nel suo organismo, sostanza che l'uomo avrebbe sciolto nel pasto offerto.

Camere di sorveglianza e custodia cautelare

Le indagini hanno utilizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nel laboratorio di torrefazione come elemento chiave. Le riprese hanno permesso di ricostruire la dinamica temporale dell'aggressione. Si è appurato che la violenza è avvenuta prima che la vittima venisse trasferita nel camper dove si è risvegliata nella serata del 15 dicembre 2025.

Advertisement

L'imputato è rimasto in carcere fin dal giorno della denuncia, il 15 dicembre 2025, quando i carabinieri lo hanno arrestato. La guardia di finanza e i carabinieri hanno agito subito dopo la denuncia ufficiale presentata dalla vittima. La misura cautelare è rimasta in vigore per tutta la durata del procedimento giudiziario di primo grado.

Difesa e richieste del Pubblico Ministero

L'imprenditore difeso dai suoi legali ha contestato le accuse sostenendo di non ricordare gli eventi. La sua difesa ha affermato che avrebbe assunto a sua volta la sostanza stupefacente, causando la perdita di memoria. Questa spiegazione è stata valutata dal giudice ma non ha portato all'assoluzione. La Corte ha ritenuto insostenibile la tesi della difesa.

Il pubblico ministero Elena Marcheschi aveva richiesto una condanna a dieci anni e otto mesi di reclusione. Il Gup ha accolto le richieste dell'accusa quasi in toto, determinando la pena effettiva di dieci anni. La sentenza riflette la gravità del reato e la violenza subita dalla giovane lavoratrice durante il turno notturno.

Risarcimento danni e reazioni della vittima

Alla giovane vittima è stata riconosciuta una provvisionale di 15mila euro per i danni subiti. La somma rappresenta un anticipo sul risarcimento economico per le sofferenze patite. Ulteriori spese di risarcimento potrebbero essere disposte in sede civile, separando la fase penale da quella economica.

Advertisement

La legale della 24enne ha dichiarato che la ragazza è soddisfatta della condanna. Ha però sottolineato che la vicenda le lascia danni enormi sulla psiche. Il percorso di guarigione è iniziato con la denuncia e la terapia medica, ma l'impatto emotivo rimane profondo per la sopravvissuta.