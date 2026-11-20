Nikhil Gupta condannato a 235 mesi per tentato omicidio di Gurpatwant Singh Pannun. Il caso rivela complotti governativi indiani contro dissidenti sikh negli USA.

Un giudice federale a New York ha condannato Nikhil Gupta, cittadino indiano di 55 anni, a 235 mesi di reclusione per aver orchestrato un complotto fallito per eliminare il dissidente sikh Gurpatwant Singh Pannun. La sentenza è stata pronunciata venerdì dal giudice distrettuale Victor Marrero presso il tribunale federale di Manhattan, chiudendo un caso che ha messo in luce operazioni coordinate per colpire oppositori politici indiani nel Nord America.

Dettagli del Complotto Mortale e Operativo

Nikhil Gupta ha ammesso di aver cospirato con un funzionario del governo indiano, Vikash Yadav, per uccidere Gurpatwant Singh Pannun, un avvocato con doppia cittadinanza statunitense e canadese che rappresenta l'organizzazione Sikh for Justice. I pubblici ministeri hanno dimostrato che Gupta e Yadav hanno organizzato il trasferimento di 15.000 dollari in contanti a un individuo che ritenevano fosse un sicario, ma che si è rivelato essere un agente delle forze dell'ordine americane sotto copertura. Questa operazione ha evidenziato la natura precostituita della minaccia e la preparazione meticolosa pianificata dai cospiratori.

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Posizioni delle Parti e Dichiarazioni in Aula

Il procuratore federale della Manhattan, Ashley Nicolas, ha descritto il caso come una questione fondamentale per i valori americani, affermando che non si condona l'uso della violenza per zittire le voci in questo paese. Durante l'udienza, Nikhil Gupta ha espresso il suo pentimento per essersi allontanato dall'esempio di non violenza di Mahatma Gandhi, chiedendo scusa pubblicamente a Gurpatwant Singh Pannun, alle comunità colpite e alla propria famiglia. Gupta ha dichiarato esplicitamente il suo rimpianto per le azioni compiute durante il processo.

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Impatto Geopolitico e Reazioni Internazionali

La scoperta di questi presunti complotti di assassinio contro i separatisti sikh negli Stati Uniti e in Canada ha posto sotto forte scrutinio le relazioni diplomatiche con l'India. Il governo indiano si è dissociato da qualsiasi complotto contro Gurpatwant Singh Pannun, sostenendo che tali azioni sono contrarie alla politica ufficiale del governo nazionale. Nonostante le rassicurazioni di Nuova Delhi, le autorità americane e canadesi continuano a investigare su una vasta campagna finalizzata a colpire i dissidenti indiani, creando tensioni significative tra i due alleati storici.

Situazione Legale degli Imputati e Sviluppi Successivi

Vikash Yadav, il funzionario del governo indiano accusato di essere il mandante diretto, è attualmente ricercato ma non si trova in custodia negli Stati Uniti. Non è chiaro se Yadav abbia già assunto un avvocato difensore o quali saranno le sue prossime mosse legali. La sentenza di 235 mesi emessa contro Nikhil Gupta si colloca appena sotto i 24 anni raccomandati dai pubblici ministeri, riflettendo la gravità dei reati di omicidio su commissione e riciclaggio di denaro. Gurpatwant Singh Pannun ha dichiarato al tribunale la propria gratitudine per il processo e la sua determinazione a continuare a lottare per la sovranità sikh.